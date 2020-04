Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Vidar Grønnevik i Kinn Høgre:

Eldreomsorg i Kinn kommune – korleis møte framtida?

Kinn kommune har i dag ei rimeleg bra eldreomsorg. Vi høyrer likevel frå tid til anna eksempel på enkeltsaker som indikerer at kapasiteten på både institusjonsplassar og omsorgsbustader er under sterkt press og at tilbodet til enkelte ikkje vert opplevd som tilfredsstillande.

Dette trass i at kommunen har mange dyktige tilsette i omsorgssektoren og bruker ein betydeleg del av budsjettet på drift av institusjonane, tilsyn og heimehjelp.

Om vi ser på utviklinga av folketal og alderssamansetting i kommunen, så veit vi at vi i dag er om lag 900 personar over 80 år. Dette vil auke til om lag det dobbelte dei neste 20 åra, samtidig med at det i dag er lite som indikerer ei tilsvarande auke i det samla folketalet i kommunen.

Erfaring syner at det er ein heller konstant andel av befolkninga over 80 år som av helsemessige grunnar treng institusjonsplass, samtidig som vi også veit at det også er ein del som treng slik pleie og omsorg før dei fyller 80 år.

Tilsvarande veit vi at mange av dei som kjem i ein slik helsemessig tilstand at dei treng ein institusjonsplass også treng heildøgns tilsyn i ein periode før dei treng institusjonsplass. Om kommunen skal kunne tilby dette vil det ofte krevje bufellesskap med heildøgnsbemanning. Vidare veit vi at de ofte er behov for ulike omfang av heimetenester i ein periode før heildøgns tilsyn eller institusjonsplass er nødvendig.

Dette framtidsbildet er rimeleg sikkert, sjølv om det for kvar enkelt av oss er rimeleg usikkert kor langt livet blir og kva helsetilstand vi vil vere i etter kvart som åra krev sitt.

Mange er heldige og får oppleve eit langt liv med god helse, mens andre dør tidleg eller får aukande helsemessige utfordringar med aukande alder. I dette bildet er kvar enkelt av oss og kommunen i same båt. Begge partar må sjå på korleis vi best kan innrette oss for å møte denne framtida.

Kommunen arbeider både administrativt og politisk med å legge til rette ved å stadig investere i meir institusjons- og omsorgsbustadkapasitet, meir velferdsteknologi og fleire tilsette. Behovet ser likevel ut til å auke fortare enn kommunen klarar å auke sitt tilbod og innanfor dei budsjettmidla som er tilgjengeleg.

Kva kan så kvar enkelt av oss gjere for å legge til rette for eigen alderdom?

Viktige tiltak er sjølvsagt å vere fysisk aktiv så lenge ein klarer, ha eit sundt kosthald og elles leve så sundt og godt som mogleg.

Eit anna tiltak er å innrette seg slik at ein så langt som mogleg har ein bustad som er så enkel å leve og bu i at ein kan bu heime så lenge som mogleg.

For mange vil det måtte bety at dei må gjere viktige vurderingar av om bustaden dei har i dag er slik at dei kan bu der også om førigheita skulle bli redusert eller ein kanskje vert avhengig av rullestol. I praksis kan dette bety at ein må flytte ifrå ein heim som ein har hatt i mange år og som ein er knytt til.

Dette kan virke både skremmande og brutalt for mange, men den framtida vi, med rimeleg grad av sikkerheit kan sjå, krev at vi alle er bevisst på kva vi kan gjere for å legge best mogleg til rette for å møte alderdommen – og gjere dette mens vi ennå er i ein livssituasjon der vi sjølv kan ta vala.

Samanfatta så er vi i ein situasjon der fellesskapet har eit stort ansvar for å kunne yte god pleie og omsorg til dei innbyggarane som treng dette – men kvar enkelt av oss har også eit stort ansvar for å gjere det vi kan for å innrette oss slik at vi kan klare oss lengst mogleg utan eller med minst mogleg hjelp frå kommunen.

Dette er tvingande nødvendig om vi i fellesskap skal klare å løyse den veksande oppgåva som ligg framfor oss på ein slik måte at alle får ei god omsorg og pleie.