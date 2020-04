«Vi er glade for at regjeringen reduserer fylkesmannens mulighet til å endre lokale vedtak»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kristian Skibenes og Arlene Vågene i Kinn Høyre.

Det jobbes hardt på mange felt i regjeringen nå. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil straks sende ut et nytt forslag på høring som som vil overføre mer makt fra staten til kommunene. Som en bieffekt kan det gi en ekstra boost til byggenæringen når korona-krisen er over.

De foreslår å fjerne fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunens skjønn i saker som kun har lokal interesse. Staten skal ikke legge seg opp i dispensasjoner for garasjer, uthus, plattinger eller om en ønsker å øke antall etasjer i et bygg med en eller flere etasjer. Dette bør kommunen styre selv sier Astrup og vi er helt enige.

Rent konkret vil terskelen for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven bli senket. Det er i dag et krav i loven at kommunene bare kan gi dispensasjon hvis fordelene er klart større enn ulempene. Samtidig vil Fylkesmannens adgang til å overprøve kommuners skjønn fjernes helt for lokale saker. Heller ikke domstolen kan overprøve i lokale saker.

Vi får mange tilbakemeldinger om at fylkesmennene går for langt i å overprøve lokale vurderinger. Staten skal bare bry seg om saker der det er regional eller nasjonal interesse, sier Astrup. Det er vi som bor i Kinn som vet hva som fungerer, vi er derfor glade for at regjeringen reduserer fylkesmannens mulighet til endre lokale vedtak. Dette tror vi vil gi positive effekter lokalt.