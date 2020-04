«Om Vågsøy, Nordfjord og korona: No vil eg stå fram som uroleg for om mogleg berge liv»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sølvi Hopland Aemmer.

Eg vil ikkje ha covid-19. Eg har lest og sett nok, og er ikkje i tvil. Dei seier i FHI at «Vi vet for lite ennå». Eg har lest mykje sidan det starta i Kina, og det har oppteke meg mykje, kanskje fordi eg har vener i mange land, og eg meiner vi veit nok til å vite akkurat det – at vi ikkje vil ha det. Eg meiner vi veit meir enn det, også, fordi vi kan lytte til dei som har lært av viruset sidan januar.

Eg har lese at der er måtar å hindre viruset å vinne terreng. Det er gjennom å isolere det, teste, spore det og halde det under oppsikt, og gjennom handhygiene og sosial avstand for å hindre smitte. Vi fekk så mange advarslar frå dei landa som var ramma. Eg trudde vi kom til å isolere det ute frå Norge, ved grenser og flyplassar. Det er jo ikkje ein tsunami, ein orkan eller eit ras – noko uforutsigbart, som vi ikkje kan verge oss mot. Det måtte komme via ferdselsårane, ilag med menneske som flyttar på seg. Og om det fyrst kom eitt tilfelle her i landet, trudde eg at myndigheitene også var klare over faren, og ville skunde seg og isolere den som kom med viruset, og få denne frisk, og så halde heile det norske samfunnsmaskineriet i gang. No er det i omløp. For her i landet var nok alle opptekne med praktiske utfordringar rundt kommune- og fylkessamanslåing. Og Korona virka veldig langt herifrå. Og så var det vinterferie. Og vi trudde vi hadde god tid.

Nasjonale myndigheiter kom i gang med ein reaksjon, og sidan det var for seint å isolere viruset, har vi alle isolert oss. Det kjennest trygt og riktig med sterke tiltak. Eg høyrer til blant dei som synest tiltaka skulle ha vore tidlegare og strammare, og dermed også kortare. Eg vart glad då eg las at Sogn og Fjordane, og Kinn, hadde stengt grensene og krevde karantene ved kryssing av desse. Sjølvsagt er det upraktisk for nokre. Men det var trygt. I mellomtida har eg sett mykje av korleis viruset har tura fram der det har fått fotfeste. Måndag 9. februar fekk eg skikkeleg uro i meg, då eg såg føre meg eit skrekkscenario her heime, der nokre av våre kjære låg med pustevanskar i kvar si bygd, og ambulansane var opptekne, sjukehuset fire timar herifrå, og vi ikkje kunne hjelpe kvarandre på grunn av smittefare. Då bestemde eg meg for å bli konstruktiv. Uroen har gjort meg sanningssøkande når det gjeld viruset og kva tiltak mot det som har virka andre stader, kva som har blitt anbefalt nasjonalt her, og kva tiltak som blir gjort her lokalt. Eg har ringt og skrive for å få vite, og for å få dele mine tankar. Men eg veit eigentleg ikkje kven eg skal vende meg til, no som eg har mista både kommune og fylke.

I denne situasjonen har eg funne svært lite relevant informasjon frå nærmiljøet mitt. Eg veit meir om situasjonen og tankane rundt korona i Lombardia enn her. Eg har prøvd å lese meg opp og finne ut om koronaen var komen til Sogn og Fjordane, til Nordfjord, til Vågsøy. Men Vestland seier meg ingenting, sidan Bergen er inne, og Kinn seier meg ingenting, for det er noko heilt anna for meg om det er korona i Florø, enn om det er i Måløygatene. For å seie det rett ut, og utan å ville såre eller kritisere nokon: I denne krisesituasjonen opplever eg «Kinn kommune» i «Vestland fylke» som ubrukeleg. Kva om det ikkje var eit virus, men fysiske angrep som trua oss som nasjon, slik fakta var under andre verdskrig? Far min opplevde soldatane komme i land i barndomsbygda mi. Om vi var Vågsøy, eller slo oss ilag med Stad og utgjorde Ytre Nordfjord, kunne vi ha stengt vegane både ved Nordfjordeid, eller på Bryggja, eller Almenningsfjellet. Ikkje utan komplikasjonar, sjølvsagt, men den teoretiske mogleheita hadde vore der. Vi kunne hatt Nordfjord sjukehus, med alle viktige funksjonar, og legevakt i Måløy ved særskilde behov. Vi kunne ha sperra av ytre Nordfjord til lands. Men korleis verne oss, når resten av kommunen ligg ein kommune bortanfor oss og har andre behov enn vi har?

Etter kvart kom ein SMS med info frå Kinn kommune, med telefonnummer om eg har symptom eller treng hjelp. Eg treng ikkje anna hjelp enn at nokon herifrå med besluttsamheit og mynde reiser seg som ein ekte, traust nordfjording, og, i tilfelle dei nasjonale tilrådingane er for svake, seier som ordførarane i Nord-Norge: «Vi vil ikkje ha korona hit! Vi vil ikkje sleppe dette innover våre folk! Liv og helse for våre innbyggarar er det viktigaste for oss. Det andre får komme i andre rekke.» Om dei hadde sagt det i samtale med FHI eller til NRK eller til oss, er det same for meg, bare nokon sa det. Det gir tryggleik og verdi.

Då eg såg kommunelegen vår, Jan Helge Dale, sin uttale på Dagsrevyen, og las i avisa at han synest vi skal opne dørene så viruset bare kan komme, så vi skal bli flokkimmune, sat eg att skremd. Eg er heilt usamd i ein slik fatalisme. Den berømte Noa var galen nok til å bygge ein båt på ein fjelltopp, og stengde seg og sine inne når han såg farevarsla. Det har eg sans for. Andre lo av han. Men skal vi bare vente til det kjem, og sjå kva som skjer? Det er, så vidt eg har lese, ikkje bevist at vi blir immune etter å ha hatt viruset, men her spriker det eg har funne. I alle fall er det eit risikabelt prosjekt.

Nokon må stå opp for oss som bur her i «Vågsøy». Kva er planen her for å unngå at viruset skal finne sin veg hit? Den kan komme med bil, båt og buss, frå stader med smitte. Alle kan få viruset, det er viruset som er farleg, ikkje folka det haikar med. Og viruset hektar seg på, til og med utan å gi symptom. Korleis kan ein då vite om ein er ein fare for andre?

Eg sit og skriv boka om Ulvesund fyr, frå 1870 fram til i dag. Eg har lese og skrive om lepra, om tuberkulose, om fyrste og andre verdskrig, og sett dokumentaren om spanskesykja. Også spanskesykja starta, ifølge dokumentaren (NRK) med ein pasient 0, og eit virus som hengde seg på amerikanske soldatar som skulle oppover i Europa og krige under 1. verdskrig. Dei kom med eit skip med 9.000 soldatar, og slik spredde spanskesykja seg heilt hitover. Legar og sjukepleiarar på golvet advarte, men toppane høyrde ikkje på dei. Krigen måtte gå sin gang, og dette snakket om viruset var sikkert bare overdramatisert, og eit «skrekkscenario». Hadde dei høyrt på advarslane frå legane, hadde nok ikkje det viruset teke 50-100 millionar liv.

Eg har ikkje lyst at nokon her heime skal bli ramma av dette viruset. Eg vil at ungane mine skal ha ei trygg og god framtid i Vågsøy. Eg vil ha dei eldste iblant oss så lenge vi kan ha dei. Vi treng kvar og ein. Eg unner ingen å gjennomgå den lidinga dette viruset kan forårsake. Eg unner ingen å vite at ein har smitta andre. Eg unner ingen å få pustevanskar og vere usikker på beredskapen. Eg unner ingen å misse ein av sine kjære.

Sjølvsagt er mitt engasjement i dette farga av at mannen min døydde av kreft. Og av det faktum at han vart sendt heim frå Sentralsjukehuset med antibiotika, istadenfor å bli teken CT av. Han spurde om det kunne vere kreft, men fekk til svar at han var i feil aldersgruppe. Eg kjende uro, men våga ikkje framstå som eit «hysterisk kvinnfolk», og sa ikkje ifrå. Han døydde seks månader etter. Hadde legen heller teke hans uro på alvor, og teke høgde for at det kunne vere kreft, der og då, hadde han kanskje levd i dag. Det lærte meg at det er betre å ta høgde for det verste, og om mogleg spare liv, enn å bagatellisere, og ikkje kunne reparere feilvurderinga. No vil eg stå fram som uroleg, for om mogleg berge liv.

Kreft er det ikkje lett å verje seg mot. Men utifrå pålitelege ting eg har lese, kan dette viruset stansast. Det kan nektast eit fartøy å reise med, ei grense å krysse og eit offer å finne. Men når det fyrst har funne sin veg, er det langt vanskelegare. Det kan sporast og haldast under oppsikt. Det kan isolerast. Det kan vaskast vekk. Men om vi ikkje veit kvar det er, er vi i praksis i fare overalt. For det er usynleg, det kan opptre fullstendig symptomfritt, så du er heilt frisk, men likevel sprer smitte, og det kan gje så svake symptom at du ikkje tek det på alvor. Kovid-19 smittar definitivt med lufta, ifølge smittevernekspert Jörn Klein, og meiner denne faren er underkommunisert, og at ein utset bl.a. helsepersonell for fare ved å ikkje få dette tydeleg fram. (i Dagbladet, «Nedstengning av samfunnet må fortsette», 5. april). Difor overraska det meg at WHO konstaterte at det berre smittar gjennom dråpesmitte. Eg meiner det er farleg å ta høgde for det minst alvorlege, for å unngå å skremme folk. Det er betre å advare og gi nok informasjon til at folk kan oppføre seg slik at dei er trygge. Covid-19 er ikkje ein vanleg influensa. Det liknar på SARS, men er meir smittsamt. Det er ikkje utan grunn NRK-reportaren må ha dobbelt verneutstyr på seg når han skal inn til dei smitta på sjukehus i Italia. Det er ikkje ein actionfilm vi ser på, det er realitet. Det er eit virus som, ifølge registra, har nådd over 5.600 nordmenn. Vi veit at det er langt fleire, men dei er ikkje testa, og dermed ikkje registrerte. Kvar dag har talet på nyregistrerte smitta vore på mellom 150 og 250 personar. Desse skal gjennom ein periode der dei må finne ut korleis viruset angrip dei – på den lette eller den farlege måten. Heldigvis er dødstala lave i Norge, så langt, og vi håpar alle at tiltaka vi no held på med, skal berge oss frå store dødstal.

«Vi burde lært at å forebygge er bedre, billigere og mer etisk riktig enn å behandle i ettertid – og at at smitteverntiltak må legges på høyt nok nivå fra starten av for å stoppe en alvorlig epidemi», seier smittevernsprofessor Bjørg Marit Andersen.

Ho seier vi må fortsette tiltaka vi har sett i gang, til talet på nye smitta er på god veg ned til 0.

«Staten, fylkene og kommunene burde hvert år gå gjennom pandemiplaner, beredskapslager, utstyr, antall helsepersonell med kompetanse i helsekritiske tiltak, isolasjonsforhold, sykehussenger, egne bygg for kohortsmittebehandling og isolasjonsarbeid», seier ho, og meiner også det var feil å «bestemme seg for» at dette ikkje var luftsmitte.

Av erfaring frå ein museinvasjon under kjellargolvet i eit hus, veit eg at det blir veldig dyrt å reparere, når du ein gong finn ut kvar desse usynlege fiendane har vore og øydelagt. Hadde eg funne inngangane deira fort, hadde det ikkje kosta anna enn ein klump sement. I staden måtte heile huset totalrenoverast. Ser du kvar eg vil med det? Løysinga der vi alle må isolere oss, er ei veldig dyr erstatning, fordi vi ikkje var på vakt, og ikkje lenger klarer å isolere viruset i landet vårt. Men der det no er smittefritt, skal det vere mogleg! Kanskje kunne dei ha isolert dei byane som er ramma, så vi andre slapp å isolere oss mot dei? Om vi held området vårt smittefritt, kan vi halde maskineriet i gang, og vi kan også vere til hjelp for andre regionar som slit. Det gagnar heile landet at nokre regionar haldast smittefri, eller har eventuell smitte under kontroll, slik Frosta klarte.

Eg vil ikkje ha korona hit! Eg vil ikkje bekymre meg for ungane mine og øvrige familiemedlemer og naboar, eller helsefagarbeidarar som er mine venner, og deira barn, partnarar og foreldre. Eg vil vite at viruset ikkje fekk komme hit! Og viss det kom, vil eg vite at vi leitar til vi finn det, så det ikkje rekk å gjere stor skade her. Då trengs testeutstyr, og lov til å bruke det.

Nyleg fann eg ein artikkel i Harvest Magazine skriven av professor og immunolog Anne Spurkland. Tittelen er «Jeg vil ikke ha covid-19.» Eg gjengir litt av konklusjonen: «Jeg vil faktisk ikke ha covid-19. Jeg vil vente til vaksinen er klar. Jeg vil heller ikke at mine nærmeste skal få sykdommen. Jeg vil ikke ha et virus inn i kroppen som gir så variabel sykdom som covid-19. Jeg vil ikke ta sjansen på at mitt vanligvis gode medfødte immunforsvar klarer også denne oppgaven. Jeg vil ikke ha en sykdom der viruset ikke bare smitter luftveiene, men kanskje også mine egne immunceller. Jeg vil ikke ha et virus som fjerner eller forstyrrer de signalene og cellene som holder immunforsvaret i balanse. Jeg vil ikke bli utsatt for et immunforsvar som ikke lenger er nøye kontrollert, men som i stedet er blitt uforutsigbart og lunefullt og som kanskje bringer kroppen min til randen av kollaps. Jeg vil ikke bli en av pasientene som trenger pustehjelp for å komme seg gjennom immunkaoset i kroppen. Jeg er ikke redd. Jeg trenger ikke å bli minnet på at sjansen for et dødelig utfall av sykdommen er lav, også for kvinner i min alder. Jeg tviler heller ikke på at det tilpassete immunforsvaret til slutt vil få kontroll over situasjonen og viruset slik at jeg blir immun. Men jeg vil likevel ikke være med på det immunologiske eksperimentetet covid-119 inviterer til. Det er ikke slik jeg vil bli flokkimmun. Gi meg heller vaksinen så fort som overhode mulig».

Eg er einig. Eg synest ikkje at ein kommunelege kan få lov å bestemme at vi skal måtte få det. Eg kjenner den gufne trekken når dørene står opne så det kan komme inn. Du kan riste på hovudet og tenke at eg beskjeftigar meg med eit skrekkscenario. Ja, veit du, det gjer eg faktisk. Fordi eg vil unngå det, og fordi det fortsatt er mulig akkurat her! Det er så mange eg er glad i her. Det er folket mitt! For kvar person dette viruset når, risikerer vi ei personleg liding, mange si sorg, eit tap i lokalsamfunnet, og vidare smittespreiing. Det er meir smittsomt enn spysykja, og langt meir dødelig enn ein kraftig influensa, ifølge legar i Italia, seinast på Dagsrevyen 5. april. Og når vi ikkje isolerer viruset, må vi isolere oss, med dei konsekvensar at bedrifter går konkurs, og folk lir store økonomiske tap. Det ønsker eg ikkje! Eg ønsker å kunne gå på Liljen, Notabene, Netpartner og Bjørgs Mat så fort som det er trygt, og eg ønsker å opne fyret og feire 150-års-jubileet i sommar, hente geitene, servere kaffi i solveggen til smilande gjester, sjå parkeringsplassen full. Men eg ønsker ikkje at Korona skal dukke opp iblant oss som ein ubeden gjest. Den sjansen tar eg ikkje.

Om alle vegar hit blei stengde/ «overvåka» med tanke på korona, til nokre veker etter påske med særskilde løyve for viktig transport, ville vi kanskje her hatt moglegheit til å la maskineriet her gå som ganske vanleg etter det. Men tiltaka med «grensekontroll» måtte fortsette ei tid, i tråd med utviklinga i resten av landet. Det hadde vore fantastisk om det kom ei påliteleg hurtigtesting, slik guvernør Cuomo i New York snakka om i New York, og som det har vore snakk om at fiskeindustrien kan produsere.

Men det hastar, om vi vil fortsette å ha det koronafritt her. Det kan allereie ha kome medan eg skriv dette. I løpet av dei neste dagane skal mykje avgjerast, og Erna, FHI og Bent Høie jobbar på spreng. Eg håpar dei klarer å ta det beste vala, og at vi kan våge å stå opp for oss, om vi synest deira val er for svake.

Vi treng ein beredskapsplan for oss som bur her, og vi treng å ta høgde for fleire skrekkscenarier. Det beste med slike planer, er at dei kan leggast i skuffen og vi kan puste letta ut om ting gjekk betre enn vi frykta. Men då har vi dei klare til ein gong vi blir nøydde å handle raskt. No må vi handle raskt, men vi har ikkje ein beredskapsplan klar. Kva er verst?

Eg synest ikkje vi skal behøve å ta sjansen på at dette skal gå greitt, utan at vi veit at vi gjorde det vi kunne for å ta vare på alle våre, kvar einaste ein!

Ja, eg har lese at det står senger klare, både her og i Selje. Det er nok viktig. Men skal vi la det vere med det? At senga er klar? Eller skal vi sette oss som mål at ingen av oss skal behøve å hamne i ei slik seng? Då hastar det, og då må det besluttsamheit til. Og skal vi ha som mål at ingen av oss skal behøve å gå konkurs etter dette? Ja, då må det også besluttsamheit og felles innsats til.

Dette får bare vere politisk ukorrekt, men eg vil redde liv, slik fyrvaktarar skal gjere. Og eg er mamma, og vil at ungane mine skal ha ei mor, ei bestemor, onklar, tanter, gammaltante, kjære naboar, ein kommune dei kjenner seg heime i, eit fylke å vere stolt av og eit Norge som ikkje må lide altfor store tap i liv eller kroner.

Eg er ingen politikar, men om eg var, hadde partiprogrammet mitt i dag vore:

- stopp koronaens inntog NO og hold den alltid under oppsikt, medan vi utviklar hurtigtestar, vaksine og medisin

- gje oss tilbake Vågsøy

- gje oss ein lokal, besluttsom talsmann og beskyttar for Vågsøy

- gje oss ein gjennomtenkt beredskapsplan for alle slags truslar/skrekkscenarier som kan komme mot «Vågsøy kommune», og ha dei i skuffen

- gje oss tilbake Nordfjord

- gje oss tilbake Nordfjord sjukehus

- gje oss tilbake trivselsfylket og merkevaren «Sogn og Fjordane fylke»

- gje oss ein sommarsesong med innanlands (ihvertfall lokalt) reiseliv, handel, kafébesøk, aktivitetar og glede.

Det verste er at eg trur at dette er mogleg.

God påske!