«Derfor trosset jeg hytteforbudet som ble innført etter at jeg hadde reist»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Morten Støen:

Leser etter at jeg har kommet hjem fra hytta i Stad at jeg har blitt overskrift og sak i Fjordane Tidende. Føler derfor at jeg må komme med en forklaring på hvorfor jeg oppholdt meg der og valgte og trosse hytteforbudet.

(Her er saken som Støen viser til og som Fjordenes Tidende publiserte fredag 10. april. Han som skriver dette innlegget ble ikke identifisert. Erling Wåge, redaktør)

Braut hytteforbod, fekk ordre om å reise heim Torsdag kveld fekk politiet melding om ein person som var på ei hytte i Stad kommune, og som ikkje budde i kommunen.

Samtidig kan dette være et innlegg som et viktig argument for at det burde kunne gis dispensasjon fra dette forbudet.

Jeg ble lungetransplantert for litt over tre år siden. Går derfor på livsviktige medisiner som holder immunforsvaret nede, slik at ikke kroppen skal frastøte seg de nye lungene.

Derfor er jeg ekstra utsatt for og bli smittet med korona med dårlige odds for at det skal gå bra. Jeg reiste fra Oslo området der jeg bor rett før forbudet trådde i kraft, etter anbefaling fra Rikshospitalet. Hytta ligger i et område hvor det er veldig få fritidseiendommer.

Gode venner og naboer på stedet handlet inn det nødvendige på den lokale butikken og satte det utenfor døra. Da jeg fikk beskjed fra politiet om at jeg var anmeldt fikk jeg «oppholdstillatelse» av lokale myndigheter. Da politiet får nok en anmeldelse har jeg forståelse for at de måtte beordre meg hjem.

Det er det eksisterende regelverket jeg synes er mangelfullt. Det burde være mulig og utøve skjønn og bruke hode og gi den myndigheten til kommunene. Det er ikke alle kommuner som har hyttefelt alla Hafjell.

Jeg kommer tilbake til hytta i Stad så fort forbudet oppheves. Her føler jeg meg trygg.