Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ole Torbjørn Borgund:

Jau kva eg tenker på! Som innbyggjar av Borgundbygda, har eg sete og tenkt, ang. anleggsvegen til vindmølleparken (Okla).

Fyrst nokre oppklaringar. Vindmølleparken er tenkt på Borgund, Tungevåg og Belden sin eigedom på fjellet, vegen er tenkt og ligge på Borgundvåg sin eigedom for det meste. Den no regulerte vegen er tenkt på kryss og tvers opp forbi hushjørne til folk som bur der, og kryssar elva fleire gonger, noko som alle meinte ville vere svært skjemmande. Alle såg at det var betre alternativ for vegen.

Innbyggjarane fekk i 2017 gehør for og flytte traseen, til ein stad rundt bygda., som vil vere lite skjemmande.

Det er med stor undring eg no ser at Stadt landskap, og nei til vindmølle på Stadt, har laga ein underskriftskampanje som går mot den nye traseen, går det gjennom vert vel vegen liggjande på det fyrste alternativet, det som skjemmer og allereie er regulert til vegen.

Då har desse (organisasjonane) gjort jobben sin og laga sår i Borgundvågen (nærmiljøet) som seint vil gro.

Grunneigarane går nesten alle inn for vindmølleutbygging. Dei har i ei årrekkje samarbeidet tett opp mot utbyggjarane for å få dei beste alternativa til utbygging. Det er mange skogsvegar rundt om i Norges land, er dei so skjemmande? Er det då framandfolk som ikkje bur i nærområdet, som skal bestemme kvar vegen i Borgundvågen skal gå?

Kan ikkje folk frå Belden, Borgund, Tungevåg og Borgundvåg få bestemme sjølv, i lag med dei regulerande myndigheiter få finne ut kva dei vil bruke sine eigedomar til.

Skal slike folk leggje seg bort i andre skogsvegar? Kan eg få bestemme kva andre kan gjere på sin eigedom?

Ser også mange på denne underskriftsliste har luksushytter på fjellet, i urørt natur, med veg og det heile. Dei til og med skryt av det,