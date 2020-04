«Takk for internett»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jon Frogner, leder i Stad Venstre.

I slutten av februar kunne vi endelig slå på vår nye fiberoptiske bredbåndforbindelse hjemme i Ervika. Det er så lett å vende seg til det som er bra og fungerer. Så før jeg glemmer det, tusen takk!

En solid internettforbindelse er noe vi har drømt om, og håpet på siden familien flyttet hit for 10 år siden. Ryktet om at det skulle komme fiberoptikk til Stad, var faktisk et lodd på vektskålen, da vi lurte på om vi kunne ta spranget ut av Oslo-gryta, til ei lita bygd i ytterste utkant på Vestlandet. Vi vurderte at den gamle kobberlinja fra fasttelefoni, som kunne levere en begrenset kapasitet over ADSL, fikk holde inntil videre. Og i flere år brukte vi det enkle tilbudet som var tilgjengelig, som arbeidsverktøy og informasjons- og underholdningskanal. Det gikk med et skrik. Ulempene ved de tekniske begrensningene var så vidt til å leve med, fordi fordelene av å kunne leve midt i den enestående naturen ut mot havgapet, gir så mye.

Men så var vi noen naboer, som av og til krysset spor, gjennom våre daglige turer gjennom bygda. Vi snakket om været og annet nytt. Fiberoptikk var et tilbakevendende tema. Kom det snart? At behovet var der, det var vi skjønt enige om. Vi hadde mange eksempler å melde. Vi skulle kanskje ha gjort noe med det? Plutselig hadde det gått fem år.

I 2015 annonserte Selje kommune at det var mulig å søke bredbåndsmidler til utbygging. Det hadde etterhvert flyttet en del nye folk til bygda. Tomme hus hadde fått folk, og nye hus hadde kommet til. Det var flere som opplevde at det var med internett som med strømmen på den tiden, at den kom og gikk, med jevne mellomrom. Vi erfarte også at tilflyttere som ville bestille internettoppkobling fikk nei fra tilbyder. Kapasiteten i nettet var sprengt. Ingen nye kunder. Utsolgt for internett.

Derfor sendte jeg inn en henvendelse til kommunen på vegne av Ervikbygda, i håp om at nå var tiden inne. Det var den ikke. På grunn av utdelingskriteriene for midlene, viste det seg at andre hadde enda dårligere tilbud en oss. Følgelig ble disse bygdene prioritert, selv om de var færre innbyggere og med en annen folketallsutvikling. Så da fikk vi fortsatt klare oss med det vi hadde.

Vendepunktet kom i 2017. Da viste det seg at to av våre nabobygder, Årvik og Honningsvåg, hadde fått støtte til utbygging i 2016, men at prosjektet viste seg å være for lite til å kunne gjennomføres. Jeg fikk derfor en hyggelig overraskelse da Selje kommune tok kontakt, for å høre om vi i Ervik kunne tenke oss å få med alle bygdene vest for Dalskaret, til å bli med på å gjøre prosjektet stort nok. Ja.

Vi arrangerte bygdemøte for alle, og mange stilte. I ettertid var det å ringe rundt, sende meldinger og epost, for å få flest mulig husstander til å melde seg på. Praktisk talt alle ble med på spleiselaget, både fastboende og hyttefolk. Det ga en felles opplevelse av vi var med å bygge fremtiden her ute og støtte bygdene. Til sammen endte vi med ca 100 husstander, som forpliktet seg til en egenandel på kr 5000,- hver. I tillegg bidro Ervik Havfiske og Dragebygg med ekstra støtte til utviklingen.

Jeg husker spesielt det en eldre dame sa i en telefonsamtale. Hun vokste opp her, men har lenge bodd et helt annet sted: «Jeg kommer jo aldri til å få bruk for dette selv, men jeg vil være med for de som kommer etter meg, så er alt klart.»

Nå er det klart. Teknisk sett er den nye linjen i 20 ganger raskere på nedlasting, og 200 ganger raskere på opplasting, med det mellomstore abonnementet vi valgte. Den tiden da vi måtte be barna gå av internett, fordi jeg måtte ha et viktig videomøte på hjemmekontoret, er forbi. Vi trenger ikke lenger kjøre over Skaret, inn til Leikong, for å låne båndbredde hos Stadpipe eller Ervik Havfiske, for å sende tunge datafiler ut i verden. Det hakker ikke lenger når vi streamer film på kvelden, fordi naboene også bruker nettet samtidig. Vi kan enklere delta på politiske møter i en større kommune og et større fylke. Det har blitt plass til flere som ønsker å ta med seg kompetanse, sparepenger og fremtidstro, for å skape seg gode liv der de ønsker å bo og jobbe, basert på egne verdier og interesser.

I ettertid ser jeg at selv om vi har ventet lenge, kom fiberoptikken på plass akkurat i tide til koronaviruset. Den siste måneden har vi hatt to hjemmekontor, og fire hjemmeskoleelever i huset samtidig. Vi kan ha flere videomøter uten problem. Vi kan gjøre jobbene våre, enten de er i det offentlige, i privat næringsliv eller skolearbeid. Vi kan være sosiale med venner og familie over alt. Dette hadde vært umulig, uten å ha denne teknologien på plass. Det er helt fantastisk!

Så igjen, tusen takk for Nkom-midler, støtte fra fylke og kommune, Stad bygdehus, Dragebygg, Ervik Havfiske, Enivest, Com-Net og alle som har vært med og gjøre det mulig!