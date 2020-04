Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kjell Kråkenes:

Kva er sanning?

Takk til Per Arne Eide for opplysande artikkel.

Vi lever i ei underleg tid. Det som var fornuftig og sant før, er visst ikkje det lenger.

Følgjande tenkte samtale: Du var på fødeklinikken. Fekk du gut eller jente? Å unnskyld. Det kan eg ikkje spørje om, sidan det ikkje heiter han eller ho lenger, men hen. Ikkje noko som heiter kjønn? Konfirmanten som er gut kan seie: Eg føler meg som jente. Då må eg få gå i jentegarderoben. Det har vore rettssak på slikt. Kor dumme skal vi bli før vi reagerer og seier det er dumt?

Men det er organisasjonen Fri sitt normlause program. Kjønn er berre tillært. Samliv er tillært mellom mann og kvinne. Gjer det du føler er rett for deg: To av same kjønn, eller fleire enn to. Du bestemmer. Barnet sitt beste, eller vaksne sine behov?

Ei godt vaksen kvinne reiste til Spania og fekk egg og sæd frå ukjende donorar. Ho reiste heim og fekk barnet. I eit blad blei ho foherliga. Det hadde lukkast for henne. Ho fekk eit lenge etterlengta barn. Var det til barnets beste? Det var fråteke all slekt, både foreldre, besteforeldre – alt. Og det var ikkje ein gong i slekt med si eiga «mor». Stakkars Tore på sporet som skal finne ut av dette.

Rosa kompetanse er på veg inn i presteutdanninga også, saman med skeiv kompetanse. Ikkje å undrast at mange prestar blir påverka. Bibelen er ganske klår på at ekteskap er mellom ein mann og ei kvinne. Både gamle og nye testament er ganske samstemte. Å vere far er ei stor oppgåve, og eit stort ansvar. No treng vi ingen far lenger. To mødrer eller to fedrar er like greitt. Bibelen kallar det unaturleg samliv.

Dei første kristne heldt seg urokkeleg til apostlane si lære. Den finn vi mellom anna i Romarbrevet kap. 1. Den læra har vi bygt på i 2.000 år. Grunnlova er og tufta på den. Vi hadde ein tilnærma kristen skule til 80 talet. Læraren kunne synge salmar og be Fader vår til den tida. No veit vi at ein del lærarar ikkje likte dette så godt.

68-generasjonen gjorde seg etter kvart meir gjeldande. Dei jobba for å få kristendomen ut av skulen. Det blei politisk korrekt frå den tida. Presset på samlivstilhøva auka. Politisk såg ein det fornuftig å lage reglar for sambuarskap for å verne begge partar. Men presset stansa ikkje der. Vi må få gifte oss som andre. Så pressa ein på for å kunne gifte seg i kyrkja. Det også gjekk igjennom. Men tekstane som var brukte, passa ikkje. Så tok ein tekstar om kjærleik for å få det til.

Det ein kanskje gløymde, var at ein brukte Guds kjærleik (agape) for å beskrive den menneskelege kjærleik (eros). Agape er Guds kjærleik som er utan krav, medan eros er den kjærleiken ein finn mellom ektefolk og sambuarar. Den er ufullkommen og ofte feilande. (jamfør alle skilsmisser).

Enden på dette er krav om barn. Homofile og lesbiske kan ikkje få barn. Men vi har også rett til å få barn? Då må ein på barnemarknaden. Igjen spørsmålet. Er det eige behov, eller barnets beste?

Det store spørsmålet blir: Får vi som trur at Bibelen (Jesus) talar sant, lov å tru det lenger? Vi blir ei plage for homorørsla, pride og rosa kompetanse. Dei har ei ny lære som bryt kraftig med Bibelen som har vore norm for oss i 2.000 år. Er vi blitt så kloke at vi veit betre i dag?

Er det diskriminering når eit lite mindretal som homorørsla og Fri skal definere lover og reglar for heile landet? Det går ikkje på menneskeverdet. Alle er like verdfulle, og alle er avhengige av Guds nåde. Og hugs: Det vi opplever no, er berre vel 50 år med nye (gamle) antikristne tankar. Skal vi verkeleg ha eit samfunn for borna våre der det kvar føler, blir rett? Då blir jo ingen ting fast lenger.

Stakkars samfunnet vårt, og stakkars lærarar som må undervise normløyse som Fri kjempar for. Kanskje det har gått langt nok, og vi vil attende til eit samfunn som seier at noko er gale og noko rett?