«Skjerpings, Kinn kommune»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kristian Æsøy.

Eg har sett to dagar med kommunestyremøte og eg reagerer på fleire saker og måten å løyse ting på. Eg begynner å lure på om vi har kompetente folk i administrasjonen og og politikarar som kan få Kinn kommune opp å gå..

Blant anna var det snakk om avgiftsauke innanfor vatn og kloakk. Der viser det seg at administrasjonen har gjort ein reknefeil på ca. 10 millionear klroner. Men kven må ta rekninga? Jau, det er som Djuvki i Frp seier i kjent Ap-stil – høgare avgift til folket.

Har ikkje administrasjonen noko ansvar i jobben sin? Har dei ein stillingsinstruks i heile tatt? Eg seier ikkje det at folk i arbeid uansett kva type arbeid det er, er og blir feilfrie, men rådmannen og dei under hsn har sikkert forhandla seg godt opp i lønn for å handtere den jobben dei skal gjere.. Men det er som sagt null ansvar og konsekvenser uansett kva feil som vert gjort Det skubbar vi over på nesten 18.000 innbyggarar to kommunar som er blitt til Kinn kommune.

Det å ha samvit til sånt når dei sjølve ikkje sit med ansvar og ikkje tar konsekvensar av feila som vert gjort er ikkje rett.. No skal det seiast at eg ikkje misunner dei lønna elller noko. Men heilt ifrå barnehagen har vi lært at vala vi tar og feila vi gjer har konsekvensar.. I barnehagealder vart det vel straffa med husarrest sånn eg hugsar det. Noko eg trur har lite virkning i desse koronatider. Men eg har også lært mykje gjennom snart ti år som sjølvstendig næringsdrivande. Der går vala mine stort sett berre utover meg sjølv og firmaet. Ikkje nesten 18.000 innbyggarar fordi administrasjonen og dei under rådmannen har gjort feil. Så lenge feila ikkje får konsekvensa for dei det gjeld kjem feil til å skje på nytt.. Det er så enkelt å sitte og seie at «vi tar det inn over oss» eller «vi tar det til etterretning». Dei ror seg ut av det og lærer ikkje på den måten.

Å gjere feil meiner eg framleis er menneskeleg. Eg har tatt avgjerder og feil beslutningar som har fått konsekvensar – meir enn eg har nevar og fingrar å telle dei på. Men eg har også måtta ta følgjene av dei. Det å skyve det over på andre hadde ikkje vore rett. Men her skyv dei det over på innbyggarane i Kinn.. Dette burde vere unødvendig å forklare for Kinn kommune at er feil. Dei fleste har forhandla lønna si opp, men har ikkje ansvar eller samvit. Kanskje fleire burde vurdere stillinga si etter kvart.

Eg reagerer på det som var sagt i debatten i møtet dei to dagane var rundt Jan Arve Midtbø frå Senterpartiet. Han kritiserte Jacob Nødseth for mobbing. Det synst eg var heilt feil. Det var eit heilt sakleg innlegg frå Nødseth som eg meiner gav meining. Og eg er ikkje sikker på at ikkje Midtbø ser kva konsekvensar det gav å gå i budsjettsamarbeid med Ap. Trur han ser alt som blei ofra for det frå Sp si side.. Dette åtvara Frank Willy Djuvik frå Frp om i budsjettkampen også, før jul i fjor, at om det vert vedtatt eit Ap-budsjett, så er det andre som må rydde opp etter rotet. Budsjettet som blei vedtatt meiner eg framleis, i lag med Raudt, blant anna ikkje er gjort riktig. Men den er vi komne forbi. Og som tidlegare sagt, utan at det fekk konsekvensar for dei det gjaldt.

Så var politikarane også innom det eg tok opp i eit tidlegare innlegg i Firdaposten gjennom interpellasjonar. Eg skal berre nemne litt av svaret til rådmannen der. Der seier rådmannen at «dei har på ingen måte levd eit liv i sus og dus». Då er spørsmålet mitt til han kva han ser på som eit liv i sus og dus, om ikkje 7-800 kroner i døgnet i kostpenger er nettopp det. Dei to glasa med vin som blir servert ser eg ikkje på som eit stort problem. Men summen av det heile på 7-800 kroner per dag. Men eg meiner også at alkohol på innbyggarane si rekning ikkje er rett.. Det er heller ikkje havets festbord til over 700 kroner. At samlingane har vore nødvendige og positivt for danninga av Kinn kommune kan eg sjå.. Men i ein kommune med den økonomien vi har, blir det feil og uforsvarleg det som har blitt brukt av pengar her. I tillegg støttar eg det fleire seier om å bruke og legge igjen penger og støtte næringslivet i Kinn kommune. Ikkje i nabokommunen.