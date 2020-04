«Vi må være med i Nordfjordrådet»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Hilmar Eliasson, leder, og Edvard Iversen, nestleder, i Kinn Venstre.

Kinn må være med i Nordfjordrådet

Kinn kommune ble etablert for å skape en motvekt til utviklingen vi har sett for lenge i vårt fylke: Kysten blir nedprioritert, til fordel for midtre og indre deler av fylket. Med det utgangspunktet har Venstre helhjertet støttet opp om Kinn og en samling på kysten. Vi må likevel ikke forlate et tett samarbeid også øst-vest, på de arenaene der det er naturlig og nødvendig. Det bekymrer oss derfor at Kinn kommunes politiske ledelse er fraværende i Nordfjordrådet.

Kinn kommune er et godt steg på veien mot et større kystfokus. All motstand og alle kjepper som ble stukket i hjulene for å samle kysten i en større kommune med samme interessefellesskap forteller oss om viktigheten dette arbeidet har. Mange andre kommuner med andre interesser enn oss i veisaker, flyplass-struktur, plassering av statlige og regionale arbeidsplasser og mye annet, vil selvsagt ikke at Kinn skal lykkes. Lykkes Kinn vil det nemlig føre til en helt annen tyngdekraft og utvikling i gamle Sogn og Fjordane.

Kinn kommunes politiske og administrative ledelse har ikke evnet å få Kystrådet på beina. Det er svært beklagelig. Samtidig ser vi at Nordfjordrådet har et fornyet engasjement, der også Bremanger er med. Hele Nordfjord er med, unntatt Kinn og Måløy. Det er bekymringsfullt. Vi må ha en stemme rundt bordet når Nordfjordkommunene samles og diskuterer fremtiden, på samme måte som vi må ha et godt samarbeid på kysten og med Sunnfjord kommune. Når Kystrådet tilsynelatende ikke kommer på beina forsterker det viktigheten av at vi er med i Nordfjordrådet. Hadde Kystrådet vært et potent alternativ hadde verden kanskje sett annerledes ut, men det har ikke lykkes det politiske lederskapet. Vår store bekymring er at vi blir forbigått, igjen.