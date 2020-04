«Menneskerettar berre viktig i europeiske flyktningeleirar?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hilmar Eliasson, Kinn Venstre:

Menneskerettar berre viktig i europeiske flyktningleirar?

Ifølge MDG, SV, KRF, SP og AP i Kinn kommunestyre er det viktig at Noreg som nasjon er ein pådrivar for at menneskerettane og barn sine grunnleggande behov vert handheva i europeiske flyktningleirar. Flyktningleirar elles i verda er det visst ikkje så nøye med. Venstre tek skarp avstand frå ei slik haldning. Menneske er like mykje verd om dei er i ein flyktningleir i Europa, i Midt-Austen eller ein annan stad i verda.

Torsdag var dette temaet oppe i kommunestyret, i samband med ein interpellasjon om flyktningpolitikk. Venstre la fram eit forslag om at Noreg burde ta ei slik pådrivarrolle generelt og globalt. Menneskerettar er universelle og vi ser ingen grunn til å skilje mellom verdsdelane. Flyktningar kryssar kontinent og verdsdelar. Dei nemnde partia ville avgrense pådrivarrolla til Europa. Vi forstår rett og slett ikkje korleis personar som har engasjert seg sterkt i asylpolitikk, som Bente Nygård, Ola Teigen, Marie Jensen, Odd Bovim og Ronny Cassells kan ta ei slik haldning i kommunestyret. Det er rett og slett skuffande og smått utruleg.