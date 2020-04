Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Odd Bovim, gruppeleder, MDG Kinn:

Takk for støtten, Hilmar!

Leder i Kinn Venstre har et innlegg i Fjordenes Tidende 24.4.20, hvor han adresserer interpellasjonen fra MDG Kinn om å evakuere barna fra Moria. Innledningsvis ønsker jeg å takke Venstre for støtten til interpellasjonen, som ble vedtatt med 36 stemmer mot 3. Det er å håpe at Venstre i regjering kan påvirke sine kolleger i Høyre, med sikte på å få gjennomført en faktisk avhenting av flest mulig barn fra Moria, med sikte på å redde liv.

Jeg regner uansett med at å legge til grunn at Venstre, Høyre og Frp bryr seg om flyktningleirer utenfor Europa, mens de andre partiene ikke gjør det, i så stor grad faller på egen urimelighet at det ikke er noen som tar det seriøst. Det ødelegger i noen grad (dessverre) Venstres seriøsitet på området internasjonal solidaritet, men vi velger å se positivt på at de støttet hovedtrekkene i interpellasjonen.

Moria ligger innenfor både EU og Schengen. Personene som kommer dit har i utgangspunktet en rett til å søke asyl i Europa, og ligger i et område hvor vårt medansvar blir betraktelig større. I en interpellasjon som adresserer dette spørsmålet ligger det i sakens natur at vi også adresserer vårt ekstraordinære ansvar for å sikre menneskerettigheter her.

Hilmars innlegg på dette området blir omtrent som om vi skulle mene det var dumt med en uttalelse om at Vestland måtte ivareta trafikksikkerhet og rassikring, fordi det lå implisitt i denne at de andre ti fylkene ikke skulle ivareta trafikksikkerhet og rassikring.

Om Venstre senere vil reise en sak knyttet til globale menneskerettigheter, for eksempel retten til et levelig miljø (som blant annet kan nødvendiggjøre stans i norsk oljevirksomhet), kan de regne med vår fulle støtte i denne. På siste kommunestyremøte fikk de i stedet gjennomslag for at rådmannen fra nå av skal hete kommunedirektør, fint det også.