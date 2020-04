Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk:

Stopp galskapen med bygging av nytt rådhus i Florø

Firmaet Ivest Consult har fått i oppdrag å tegne nytt rådhus i Florø. Før helga la de fram et forslag som jeg tror skremte langt flere enn meg. Det nye rådhuset skal bygges i den såkalte bankhola, bak nåværende rådhus, midt i den så velbekjente «indrefileten» i gamle Florøsentrum. Et område der kommunen og Fylkesmannen har holdt helvete med utallige huseiere i lang tid for å bevare det gamle særpreget som denne bydelen har.

Det er vel nok å nevne Trovik-kvartalet som Sverre Stenbakk har kjempet med å få realisert i 14 år. Rune Olsen sin kamp om blant annet å få sette inn et par takvindu, og kampen Svein Nødseth har hatt for å få til noe på sin eiendom. Disse huseierne blir pålagt utrolig stenge krav av det offentlige for å bevare det gamlebymiljøet og atmosfæren.

Jeg husker selv fra tiden som by fornyer i dette området, jeg fikk ikke lov å skifte lister eller utvendig kledning uten at det måtte lages spesialkledning og lister som nøyaktig erstattet det opprinnelige. Til og med taksteinen måtte være lik den opprinnelige.

Når kommunen nå skal bygge nytt rådhus gjelder ingenting av det som vi private utbyggere blir pålagt. De får fritt leide til å rive flere gamle hus, og sist men ikke minst de planlegger å bygge et bygg som totalt bryter stilen med alle omliggende bygninger. De tilnærmet voldtar og ødelegger hele ytre bydel av Florø med tre bygninger som jeg tror folk flest syns ligner på noen vindskjeve pappesker.

Når representanter fra arkitektfirmaet skal forklare hvorfor bygget har fått slike ekstreme og utradisjonelle fasader/bygningskropper forklarer de det med at: «Vi har gått ut og sett på formene i naturen på kysten. Både i Florø og Måløy og på keipane i fjella». Denne forklaringen er for folk flest, like idiotiske som den arkitekten brukte da man tegnet kystmuseet. Vel kanskje det styggeste bygg som noen gang er bygd i strandsonen i Sogn og Fjordane. Arkitekten forklarte den gang at bygget skulle forestille et fjell som stupte i sjøen. Det er garantert bare et menneske på denne kloden som i ettertid har sett denne likheten, og det er arkitekten selv. Det samme vil skje med den vindskjeve pappeska som arkitektene hos Ivest Consult sammenligner med keipene og naturen på kysten i Florø og Måløy.

Den beste karakterstikken hittil er det nok ordføreren i Kinn kommune Ola Teigen er kommet med, han glemmer i sin iver til og med morsmålet sitt og kaller kassa for «transparent». Når det offentlige skal vurdere nye prosjekter virker det som om ordet økonomi er totalt fraværende. At Kinn kommune ikke evner å holde ved like eksiterende bygninger, ja ikke engang en ballbinge bryr politikerne seg overhodet ikke om.

Man ser også at de altfor ofte ved nybygg velger bygninger som i fremtiden krever stort vedlikehold, et typisk tegn på det er valg av hus med tilnærmet flate tak, ikke takutstikk som verner veggene, og sist men ikke minst lar arkitektene komme med tekniske løsninger som overhodet ikke er utprøvd i vårt værharde klima.

Nei, det eneste fornuftige i disse økonomiske nedgangstidene som garantert vil ramme både private og det offentlige i lang tid er å stikke fingeren i jorda. Skrinlegge 200 millioners prosjektet og ta fornuften fatt.

Ta heller i bruk sykehuset som rådhus. Det har en perfekt beliggenhet, er rikelig stort, og skriker etter oppussing!