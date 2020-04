«Vi opplever at fylkesdirektøren bruker elevers rettigheter til å frasi seg et ansvar som er fylkeskommunalt»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Andre Hopland, rektor ved Klokkergården skole.

Kommentar til intervju med Kenth Rune Måren på fjt.no onsdag 29. april:

Vi mener selvsagt at det er prisverdig at fylkesdirektøren er opptatt av å sikre elevenes rettigheter, det er jo det vi også gjør. Noe annet ville vært i strid med opplæringsloven. Kenth Rune Måren viser i intervjuet til svar fra tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som innleder med å si følgende:

«Alle barn har rett til skolegang. For barn og unge med vedtak om plassering i barnevernsinstitusjon må opplæringen tilrettelegges på en slik måte at det er mulig for dem å delta. Jeg er opptatt av at det arbeides bevisst for å styrke disse barnas skoletilknytning. Det må legges til rette for en tilpasset opplæring og barna må motiveres til videre skolegang.»

Klokkergården skole er svært opptatt av å gi opplæringstilbud elevene har mulighet til å delta i. Rettigheter uten muligheter har etter vårt syn ikke særlig stor verdi. Det medfører riktighet at vi er godkjent etter §2-12, og at elever ved slike skoler ikke har rett til spesialundervisning. Vi gjennomfører imidlertid individuell kompetansekartlegging i essensielle fag som norsk, engelsk og matematikk, og tilrettelegger undervisningen individuelt fra første skoledag. Ettersom våre elever ikke har rett til spesialundervisning har vi en romslig tolkning av begrepet tilrettelagt undervisning, og i mange tilfeller ville vår tilrettelegging vært i kategorien spesialundervisning på andre skoler.

Det som i hovedsak skiller er juridisk: elever blir ikke tilmeldt PPT dersom vi mener at vi innenfor våre rammer kan gi elevene tilfredsstillende læringsutbytte ved hjelp av tilrettelagt undervisning. Dessuten skiller det seg fra spesialundervisning på et essensielt punkt - nemlig tid. Vi kan på bakgrunn av kartlegging iverksette tiltak fra første skoledag. En sakkyndig uttale fra PPT skal være rettet mot en spesifikk læringsarena, hvilket betyr at det må skrives ny sakkyndig uttale dersom eleven bytter skole.

Dette er en tidkrevende prosess som etter tilmelding til PPT har en reell saksbehandlingstid på 6-12 måneder. Ungdommer som blir plassert i Klokkergårdstiftelsen har i regelen vedtak med varighet 8-12 måneder, så det er vanskelig å se at det ligger en reell mulighet for spesialundervisning for dem innenfor rammene i den offentlige skolen, og da har etter vårt syn fylkesdirektøren fratatt eleven muligheten på en slik måte at rettigheten kun ivaretas teoretisk. Imidlertid har Klokkergården skole forholdt seg til at fravær av rett til spesialundervisning ikke fratar skolen muligheten til å gi spesialundervisning, og vi har derfor tilmeldt elever til PPT i saker der vi har vært usikre på om vår tilrettelagte undervisning vil gi tilfredsstillende læringsutbytte. Dette er i tråd med Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse i FHT §2-12 og §5-1 – Spesialundervisning i privatskoler uten statsstøtte fra 2017, der det står følgende:

«Utdanningsdirektoratet finner etter en helhetlig vurdering av lovgrunnlag og reelle hensyn at elever i skoler godkjent etter opplæringslovens §2-12 ikke har rett til sakkyndig vurdering etter §5-3, jf §5-1.

Selv om elever i skoler godkjent etter opplæringslovens §2-12 ikke har rett på sakkyndig vurdering, kan skoleeier/ PP-tjeneste velge å tilby slik vurdering som en del av sitt generelle tjenestetilbud.»

Dette ble diskutert i videomøte med Vestland fylkeskommune 22.04.20 der bl.a Kenth Rune Måren deltok, så det bør være kjent både for han og fylkesdirektøren at spesialundervisning også kan skje innenfor våre rammer.

Som nevnt i tidligere intervju har vi både grunnskoleelever og elever i videregående alder ved vår skole. Når fylkesdirektøren vil gå i dialog med Kinn kommune for å løse oppgaver knyttet til opplæring av elever i Klokkergårdstiftelsen fører dette etter vårt syn til at mange av våre elever holdes utenfor. Kommunen kan kun pålegges ansvar for grunnskoleelever, og vil da holde elever som er i videregående alder, men som har behov for opplæring på grunnskolens område, utenfor.

Rettigheter har, slik vi ser det, stor verdi når de brukes konstruktivt, men ikke når de brukes destruktivt. Her opplever vi at fylkesdirektøren bruker elevers rettigheter til å frasi seg et ansvar som er fylkeskommunalt, og det kan vanskelig sees som konstruktivt. På bakgrunn av avtalen vi har hatt har vi kunnet romme alle disse elevene, slik at de har fått opplæring utfra sine evner og forutsetninger i et miljø som er lite nok til å være trygt og stort nok til å gi rom for utvikling. Da er det også rom for å ivareta både eleven, elevens rettigheter og elevens muligheter.