«Kommunane treng trygging for å investere, Iselin!»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sidsel Kongsvik, varaordførar i Kinn kommune og gruppeleiar Sp, Silje Ødegård Standal, gruppeleiar Ap, Marie Øverås Jensen, gruppeleiar SV og Odd Bovim, gruppeleiar MDG:

På pressekonferanse i dag, 6. mai, går næringsministeren ut og seier at offentlege investeringsprosjekt må halde fram utan avbrot, og at lokale entreprenørar må brukast til dette. Kinn kommune er einig i dette, og har mange gode investeringsprosjekt på gang dei neste månadene og åra. Samstundes er vi, som alle andre kommunar, opptatt av å halde ein ansvarleg økonomisk styring, og om vi skal kunne gjere investeringar er vi avhengige av å vite at kommunen har økonomiske utsikter som gjer det mogleg å gjennomføre disse investeringane.

Det er allereie klart at Kinn kommune vil få betydelege meirkostnadar på grunn av koronaviruset, og for oss er det viktig å halde fokus på forsvarleg drift og lovpålagde tenester i denne situasjonen.

Kommunane har eit sterkt ønske om å ta medansvar for å få hjula i gong gjennom gode investeringsprosjekt, men for å gjere det må vi vite at vi har råd til å forsvare disse investeringane også i åra framover. Det vil derfor vere avgjerande for både økonomien og moglegheita for å investere at regjeringa legg fram eit revidert statsbudsjett som tek høgde for dette, slik at vi i kommunane også kan revidere våre budsjett i forvissing om at vi i framtida har ein økonomi som gjer det mogleg å framleis forsvare investeringar som til dømes ny Skram skole for elevane i Måløy, brannstasjonar som er i tråd med lovkrava og eit framtidsretta og miljøriktig administrasjonsbygg for dei tilsette i Florø.