«Tut og kjør, andre betaler»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

På folkemøte for bygging av nytt rådhus i Florø onsdag kveld ble ordet «utfordring» tatt i brukt stadig vekk. Bruk av ordet «utfordringer» er i denne sammenheng totalt feil. Det arkitektene valgte å kalle for «utfordringer» er direkte fordyrende ting. Arkitektfirmaet Ivest Consult blottla store minussider ved å velge «Bankhola» som tomt for nytt rådhus i Florø. Klart at det å presse byens største bygg ned i ei trang hule omgitt av byens eldste hus ikke bare er utfordrende, det er rett og slett ren galskap!

På møtet ble det fort lagt for dagen en rekke såkalte «utfordringer/minussider» ved å velge «Bankhola».

1. For å få til en skikkelig tilkomst fra Strandgata til det nye rådhuset må det kjøpes ut og ikke minst rives et av byens eldste hus som er 137 år gammelt.

2. At det i tillegg er kjøpt ut flere av byens eldre hus til langt over takst mot Markegata ble ikke nevnt med et ord på møtet. Begge disse to første punktene fordyrer prosjektet noe voldsomt, utenat det gir en eneste m2 byggeareal.

3. Nivåforskjellen mellom Markegata og Strandgata (to hele etasjer) sa arkitektene var en stor utfordring for bygget, altså klart et minus og dermed en merkostnad.

4. At man så langt i prosessen ikke har peiling på hva man skal bruke det gamle rådhuset til vitner om at de seks arkitektene som jobber med prosjektet fortsatt er i «lekegrinda». Dette er slettes ikke noen billige lekekamerater.

5. Det står en stor trafokiosk midt i tomta som er for kostbar til å flyttes. Denne er ikke bare et stort hinder for utnytting av tomta, men også en stor merkostnad.

6. Det nye rådhuset har måtte tilpasse seg høyden på Økland bygget og eksisterende rådhus er en annen minusside med tomta.

7. At hovedfasaden som ligger mot sør og byens desidert mest trafikkerte gate Markegata, med masse tungtrafikk og støy dagen lang er et kjempeminus for denne tomta. Kommer det container havn i Gunnhildvågen vil tung trafikken øke vesentlig.

8. Det er bortkastede penger å lage et såkalte nytt «torg» med store trapper og uteområde som vender rett mot denne støykilden.

9. Florø sentrum er kjent for å ha veldig få trær, med å bygge denne kolossen kommer byens eldste trær til å forsvinne for alltid.

Klart at med alle disse «utfordringene», eller for å bruke rette benevnelsen minussidene og fordyrende tiltak, som må gjøres burde man fortest mulig sette foten ned og stoppe galskapen, og bygge rådhuset en helt annen plass. Dette alternativet er heldigvis ikke for sent! Mitt og mange andres syn er, skrinlegg dette prosjektet som vil ødelegge denne bydelens særpreg og rasere flere av de eldste og mest historiske byggene, de kan aldri kjøpes tilbake for penger!

Et annet råd man burde lytte til kommer fra redaktør Gaute Brochman i Norges eneste tidsskrift for arkitekter skriver i en stor artikkel i FP. «Signalbygga sin tid er over. Det er på tide vi arkitekter tenker bygg som passer inn!»

Er det ikke på tide at politikere, byråkrater og ikke minst arkitekten i Florø tar inn over seg hva de fremste fagfolkene sier: Slike bygg som Ivest Consult har tegnet er for lengst gått ut på dato! Det som er merkelig når Ivest Consult og ordføreren i Kinn kommune v/Ola Teigen uttaler seg så er det ingen av dem som nevner ordet økonomi, hva «luftslottet»» koster er for dem helt uvesentlig! Like viktig som skisser på et folkemøte, må det jo være å opplyse hvor mange m2 det foreslåtte«luftslottet» er. Ikke ett eneste ord ble sagt om det! Sist men ikke minst, hvilken m2-pris som erlagt til grunn for å komme ned på «eventyrsummen» 155 milioner.

Som «gammel» byggmester syns jeg og andre håndverkere at bygget som er tegnet oser av ufornuftige og fordyrende løsninger både tekniske og bygningsmessig. At veggene henger på skrå utover forteller at bare det å bygge et stillas i ettertid vedrørende vedlikehold er komplisert og kostbart. At arkitekten kutter alt som heter takutstikk gjør til at vannet følger veggen fra topp til tå.

Glem aldri, folkens, at arkitekter er i mange kretser sett på som halvt kunstnere, de elsker å lage monumenter etter seg selv, koste hva det koste vil. I utgangspunktet kommer de helt sikkert nedpå en forhåndskalkyle på 155 millioner, dette for å sparke prosjektet i gang. Om det ferdige bygget koster 200 eller 250 millioner betyr ingenting. Dette er jo så moro, tut og kjør andre betaler.

En ting er imidlertid bombesikkert, ingen av dem som var fremme ved mikrofonen i samfunnshuset onsdag kveld vil noen gang måtte stå til ansvar for sine utsagn. At vi nå går inn i nedgangstider og at Kinn kommune allerede i dag har pådratt seg ekstra kostnader på 50 milioner grunnet korona er det ingen som tar hensyn til.

En ny undersøkelse viser at hele 64 prosent av dem som i dag har hjemmekontor trives svært godt med det. Det vil si at flere og flere i fremtiden garantert kommer til å ønske/søke om å få ha hjemmekontor. Tilnærmet hele verden har siste tiden jobbet via videokonferanse og sett at det fungerer veldig bra. Dermed blir det i fremtiden adskillig mindre bruk for offentlige kontor som for eksempel dette store rådhuset som er tegnet for å romme 160 mennesker.

Blir over 64 prosent i fremtiden«hjemmesittere» bør det ringe en klokke for noen og enhver om at rådhuset allerede nå bør skaleres ned til å romme rundt 70-80 mennesker. I et slikt konsept kan et kontor brukes/deles av mange brukere, for eksempel annenhver dag, eller formiddag/ettermiddag + en del møterom de få gangene man må treffes fysisk. MDG vil helt sikkert tilbe hjemmekontor, da dette vil lette enormt på trafikken, mindre biler på veiene og mindre forurensing.

Flora kommune gjorde for kort tid siden en kjempebrøler ved at de ikke kjøpte bankbygget for 26 millioner. Latterlig billig for et så stort og flott bygg tilnærmet vegg i vegg med teknisk etat. La ikke den neste tabben bli at man ikke tar i bruk sykehuset som rådhus, et bygg som er som skapt som rådhus/kontorbygg. Dette er desidert det beste og billigste alternativet for å få et nyttrådhus i Florø.

Avslutningsvis vil jeg si, det er så mange ting å ta fatt på i nye Kinn kommune. Kast ikke vekk skattepengene på et så ufornuftig prosjekt som å bygge nytt rådhus i «Bankhola» i Florø!