«Kommunale utfordringar etter korona»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Vidar Grønnevik og Morten Hagen i Kinn Høgre.

Vi lever i ei tid med mange slags utfordringar.

Korona-utfordringa er ny og krevande. Ny fordi det er få nolevande som hugser samfunnet sine utfordringar då f.eks tuberkulose og polyomelitt var ein trussel og endå færre som hugser f.eks pandemien som fekk namnet Spanskesyka.

Krevande fordi koronaviruset er aggressivt og tiltaka medfører store endringar i vår måte å leve på, måte å arbeide på og måte å omgåast andre på.

For kommunen kjem disse utfordringane i tillegg til dei mange utfordringane som vi hadde frå før.

Summen av alt dette betyr auka press på kommunen sin organisasjon og dei enkeltmenneska som jobbar der - og auka press på den kommunale økonomien.

I slike situasjonar kjem behovet for det som vert kalla kriseleiing tydelig fram.

Kjenneteikn ved kriseleiing er å fokusere på det viktigaste, prioritere spissare enn vanleg og løyse akutte problem. Kriseleiing sutrar ikkje, kriseleiing går først, motiverer og tek dei tyngste taka.

For å komme igjennom slike periodar krev det også at kvar einskild bidreg så langt det let seg gjere. Små born som ikkje får møte venane sine, skuleelevar som må lære seg ein ny læringssituasjon, foreldre som må legge heile eller deler av jobben sin tilside og være heimelærarar, permitterte mennesker som ikkje har ein jobb å gå til, tilsette innan skule- og helsesektorene som har fått heilt nye krav og behov i si arbeidsutøving - og mange andre konsekvensar som det vert for langt å liste opp.

Felles for alle er at vi som samfunn gjer det som vert krevd av oss for å skjerme dei som er mest utsette for det aggressive viruset og for å hindre at all behandlingskapasitet på sjukehusa våre ikkje skal verte utilgjengelige for andre med akutte sjukdommar - uten å sutre.

Vi ser no at det om ikkje lenge kjem ei tid som vi forhåpentlig kan kalle «etter korona», der samfunnet vil normalisere seg for dei fleste, men ikkje for dei som ikkje klarte møtet med viruset, ikkje for dei som har mista jobben sin permanent, ikkje for dei som har mista ein av sine næraste.

Normaliseringa vil heller ikkje medføre at «alt blir som før». Verdiskapinga i samfunnet har fått ein knekk som vil vare ei tid framover - kanskje i 2 - 3 år - og dette vil påvirke både den offentlige og den private kjøpekrafta i ein like lang periode.

Dette betyr at vi som både kommune og privatpersonar må være innstilt på å spisse prioriteringa i.f.t kva vi kan bruke midlar på. For privatpersonar er dette noko kvar enkelt må ta stilling til.

For kommunen vil behovet for å prioritere lovpålagte tenester måtte verte ytterligare fokusert.

Dette betyr å sikre helse- og omsorgstenestene og skulane.

Andre områder må vi være innstilt på å vente med eller overlate til andre å ivareta innafor kommunen sine kvalitetskrav.

I praksis betyr dette at vi må prioritere dei sterkt pressa kommunale midlane til å sikre at vi har eigna skulebygg, dyktige lærar og undervisningsopplegg som er i tråd med opplæringslova.

Tilsvarande betyr det at vi må ha tilstrekkelig institusjonskapasitet, skjema bustader og tilrettelagde bumiljø som gjer at våre eldre og pleietrengende kan gjevast eit godt tilbod.

Av alle gode kommunale ønsker, betyr det at Kinn kommune må prioritere Skram skule og også sikre tilfredsstillande forhold for symjeundervisning, samt auka kapasitet for å ivareta behova til dei mange med behov for tilsyn og pleie i gamle Flora kommune.

Slik prioritering er ikkje berre knytt til kapital, men også til kva dei kommunale menneskelig ressursane skal bruke sin kompetanse og kapasitet.

Skram skole og symjeopplæring i form av Nordfjordbadet hastar aller mest. Institusjons/omsorgs-kapasitet og gymnastikkhall ved barneskolen i Florø kjem som ein god nr. 2 og så fort førebuingane m.o.t plassering er avklart.

Innbyggjarane i Kinn kommune fortener å sjå at deira behov vert ivaretatt på ein slik måte at barn og eldre kjem «til bordet» først, når knappe ressursar skal fordelast.