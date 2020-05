«Riv den gamle dritten»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Ole Stenbakk

Det er riktig som redaktøren i Firdaposten skriver på lederplass 8.mai 2020 at det har vært jobbet med rådhus prosjektet i Florø i seks år. Det som vel er like riktig er at rett før kommunesammenslåingen mellom Vågsøy og Flora til Kinn kommune ble det i tolvte time i begge kommuner besluttet en rekke vedtak som skulle sikre nybygging i stor stil hver av de to byene i årene som kommer.

Det er vel nok å nevne Måløy sine beslutninger om Kulatoppen, Skram skole, i Florø ny idrettshall og sist men ikke minst nytt rådhus. Veldig få brydde seg om det fantes fornuftig økonomisk dekning for disse enorme innvesteringene? Det som vel var viktig for politikerne var å få prosjektene låst fast før kommunesammenslåing? Etter «hestehandelen» og kommunesammenslåing startet for alvor utredningen av bygging av nytt rådhus i «Bankhola» i Florø til 155 mil. gjennom arkitektfirma Ivest Consult.

Onsdag i forrige uke hold Kinn kommunen et såkalt strimet møte hvor folk kunne si sin mening om utkastet fra arkitektene til Ivest Consult.

Jeg tror det var flere enn meg som fikk bakoversveis når vi hørte om alle «utfordringene» arkitektene kom med vedr. bygging på denne tomta! Som «gammel» byggmester vet jeg at ordet «utfordringer» hos en arkitekt er tilnærmet ensbetydende med høyere pris enn beregnet.

Nok om det, redaktør Vee presiserer at det er bestemt at det nye store rådhuset som skal romme over 160 kommunalt ansatte skal bygges i «Bankhola». Han mener med andre ord at dette er ikke tema lenger å diskuter beliggenhet for nytt rådhus.

Saken er uansett den at det nå viser seg at det nye utkastet skaper svært sterke reaksjoner hos svært mange, ja selv redaktøren skriver på lederplass ``Vi er heller ikkje heilt overtydde etter å ha sett teikningane til det nye rådhuset``.

Ordfører Ola Teigen har fra dag en velsignet skissene og kaldt det for «transparent» det vil si på godt norsk åpent/gjennomsiktig. I tillegg fremhever han at bygget skal være et nytt samlingssted for byens befolkning. Ordføreren går så langt som å si "Greier vi ikke å lage liv og røre i rådhuskvartalet, da har vi bomma på oppgava"!

Både arkitektene og ordføreren fremhever det nye store «torget» som er plassert mot sør midt i nybygget som selve hjerte i prosjektet. Her forklarte arkitektene at det skal være åpent med trapper og avsatser slik at folk kan sitte og nyte solen og ikke minst utsikten som har vært mangelvare på det gamle rådhuset som vender mot nord.

Det arkitektene ikke evner å få frem på sine skisser eller i sin orientering til folket, eller som ordføreren ikke nevner med ett eneste ord er sannheten, det finnes overhode ingen utsikt fra det nye «torget»! Sannheten er at bare noen få meter fra det nederste trappetrinnet på «torget» går byens desidert mest trafikkerte gate Markegata, med tungtrafikk døgnet rundt! Denne tungtrafikken vil øke betraktelig i årene som kommer. Hvorfor er ikke arkitektene så sannferdige/ærlige at de tegner inn trailere og container transporten som vil suse frem og tilbake bare få meter fra «torget»? Ikke minst burde de være så ærlige å fortelle folket at på dette «torget» vil støyen være så kraftig store deler av døgnet at det vil være tilnærmet umulig å føre en normal samtale!

At det nye rådhus prosjektet i «Bankhola» medfører rivning av tre av byens eldste hus overrasker nok mange. Jeg hører tilhengerne av utkastet til nytt rådhus roper «Riv den gamle dritten». Jeg husker at de samme ordene ble brukt den gangen jeg drev med byfornying og reddet bla. «Haffen» Haavebua, Strandgata 16. osv. Jeg kan betro dere at disse bygningene var i adskillig dårligere forfatning enn husene som nå er foreslått revet rund «Bankhola». Hvor mange er det som i dag roper «Riv den gamle dritten?» om disse husene? Nei, la de gamle husene rundt det gamle ærverdig rådhuset stå, dette er vår historie, vår identitet, som aldri kan kjøpes tilbake for penger. Det er mer plass nok og ikke minst god alternativer for å få til et nytt rådhus i Florø!

Jeg vil avslutte med å si at så lenge spaden ikke er satt i jorda er det fult mulig å ta til vett og snu. Det kunne vel heller ikke skade om man i Kinn kommune sparte 50-100 mil?

Som for eksempel å leie Firda Billag sitt bygg på ca. 3.000 m2. Eller bygge en etasje eller to til på den nye kai terminalen, eller aller helst ta i bruk det flotte sykehuset som står til spott og spe midt i byen. Dette bygget har kanskje den flotteste beliggenhet som kan oppdrives i Florø sentrum tett inntil Storevannet, solrik, og sørvendt.