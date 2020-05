Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Petter Refsnes, kommunestyremedlem for Kinn Ap:

Svar til Geir Oldeide om eiendomsskatt

Geir Oldeide fra Raudt har i et leserinnlegg i FjT en rekke påstander om eiendomsskatt i Kinn kommune. Han påstår blant annet at øking av eiendomsskatt er en direkte følge av kommunesammenslåingen, og innlegget kan oppfattes også som en kritikk av arbeidet i skattetakstnemnda. I sitt innlegg blander Oldeide også inn forhold som ikke er behandlet av nemnden.

Retaksering ville blitt gjennomført i Vågsøy uavhengig av kommunesammenslåing eller ikke. Loven fastsetter at retaksering skal gjennomføres hvert 10. år. Sist det var foretatt taksering i Vågsøy var tilbake i 2008, og det skulle vært foretatt retaksering i 2018 med virkning fra 2019, og blant annet av den grunn har Kinn kommunestyre vedtatt retaksering og harmonisering av eiendomsskattegrunnlaget i Kinn kommune.

Siden det er over 10 år siden forrige taksering i Vågsøy så er det helt naturlig at verdien av eiendommene har økt i takt med pris og markedsutvikling, og at grunnlaget som blir fastsett i takstgrunnlaget blir justert i henhold til et nivå som reflekter pris og marked. Å komme fram til et annet resultat er umulig og i strid med lov og retningslinjer. Markedsverdi skal alltid legges til grunn. Nemnden sin viktigste oppgave er å kontrollere at referansene som blir presentert stemmer samt gjøre vurderinger om soneinndeling i forhold til marked.

Når takstgrunnlaget blir fastsett så blir det gjort med referanse til faktainformasjon som blir innhentet for all omsetning av eiendommer i kommunen i tidsrommet 2017 til 2019, og slik får en fram en gjennomsnittspris pr. m². Det har vært vesentlig mindre omsetning av eiendommer i Måløy og tilliggende distrikt enn det har vært i resten av kommunen, derfor brukte nemnden skjønn til å fastsette grunnlaget lavere i Måløy, til 0.85. Det betyr at sammenligner en boliger i Florø/Eikefjord og Måløy med likt grunnlag, så vil skattetaksten i Florø/Eikefjord være 2 millioner mens den for tilsvarende hus i Måløy vil være 1.7 mill. Oldeide gjør et poeng av at leiligheter har fått en gjennomsnitts kvadratmeterpris på kr 28.000. Det blir nå omsett leiligheter i Måløy og Deknepollen med kvadratmeterpriser fra kr 45.000 til over kr 60.000, så det bekrefter at grunnlaget som er vedtatt ikke er for høyt.

Om en skal ha eiendomsskatt i kommunen og nivået på den er det kommunestyret som fastsetter. Behandling av revidert budsjett i juni og budsjettbehandlingen for kommende år i desember er det som gjelder.

Størrelsen på eiendomsskatten blir til som en følge av den promillesatsen som kommunestyret vedtar. Det er også kommunestyret som vedtar om en skal bruke modellen som var i Flora kommune om fritak for nye hus og leiligheter de 3 første årene.

Kinn kommune sin vedtatte økonomiplan for 2021 har inntekter på eiendomsskatt på kr 76 millioner, umulig å oppnå uten at kommunestyret hadde vedtatt å gjennomføre lovpålagt retaksering. En del av bilde er også at tidligere Vågsøy kommunestyre budsjetterte med å bruke 36 millioner kroner mer enn de hadde inntekter til i 2019 og i økonomiplan.

En oppfordring fra meg til alle mine kollegaer i Kinn kommunestyre er å sette seg inn i lovverket og det som er vedtatt i kommunestyret om eiendomsskatt i budsjett og økonomiplan. Å fokusere ensidig på formaliteter omkring møteinnkalling og kvadratmeterpriser endrer ikke på at det som er vedtatt. For eller imot eiendomsskatt og eventuelt nivået på den kan en mene og forslå om når den blir behandlet i møte i Kinn kommunestyre.