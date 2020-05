«Svar til Petter Refsnes om eigedomsskatt»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Først, takk for svar. Trur det er bra å få belyst disse spørsmåla godt og grundig.

Kjernespørsmålet, og det vi tydeligvis er usamde om er følgande: Får Vågsøy ein høgare eigedomsskatt som direkte følge av at vi blei slått saman med Flora? Eg hevdar ja. Refsnes meiner at vi ville fått same resultat uansett fordi vi måtte ha retaksert i Vågsøy også, og syner til at lova pålegg retaksering kvart 10. år. Sidan Vågsøy innførte eigedomsskatt i 2008 stod vi for tur uansett.

Saken er berre den at Vågsøy hadde ei justering av takstane i 2018. Då blei grunnlaget heva frå kr 7000 pr kvm til 7700 pr kvm. Ei heving på 10%. Var dette ulovleg? Var dette ei omgåing av lova? Nei sjølvsagt ikkje. I § 8 A-4 i Lov om eiendomsskatt står det følgande:

(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet (taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset.

(2)Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering.

Så vi foretok den lovpålagde justeringa. Ein av grunnane til at vi gjorde det på den måte var at vi på det tidspunktet allereie av Stortinget var blitt slått saman med Flora til Kinn og at vi dermed rekna med at det heilt sikkert måtte bli ei form for harmonisering av dei to ulike eigedomsskattane i dei gamle kommunane. Og det fekk vi jo rett i…

Kunne det gått annleis? Kunne vi fortsatt utan å harmonisere etter å ha blitt slått saman? Nei, det kunne vi ikkje. I § 13 i same lov står det:

Ved samanslåing av kommunar gjeld særskilde reglar for auke av skattesatsane mv. i ein overgangsperiode på inntil 3 år. Overgangsperioden skal nyttast til å samordne eigedomsskatten.

Eg tenkjer at eg har mine ord i behold når eg påstod at den varsla auken av eigedomsskatt er ei direkte følgje av samanslåinga.

Refsnes avsluttar innlegget sitt med ei oppmoding til alle kollegaer i kommunestyret om å sette seg inn i både lovverk og kommunale vedtak. Eg kan, for min og Raudt sin del, forsikre Refsnes om at det prøver vi på etter beste evne. Det kan verke som om oppmodinga Refsnes kjem med i større grad burde gjelde han sjølv.