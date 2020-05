«Prolog: Ja - vi elskar dette landet»

Meninger

Dette diktet Prolog er skrive av Anne-Karin Løken:

Ja – vi elskar dette landet



Vi skuldar dei alle å ikkje gløyme - men skuldar dei også å leve.

Vi skuldar dei alle å elske og drøyme - og takke dei alle for strevet.

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem

furet, værbitt over vannet – med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord

på den saganatt som senker

senker drømme på vår jord.

Ja – elska landet, det gjorde dei alle

dei unge som reiste i strid og i kamp

dei reiste frå sine kjære og nære

for å berge landet og folket si ære

i tru på at kampen til slutt dei vann.

Det var freden nordmenn til slutt kunne feire

i fridomsrus over by og land

åra med krig skulle ikkje bli fleire

dei møttest igjen, kvinne og mann.



Syttifem år sidan flagget vart heist

og nordmennene fekk feira

strevande kvinner og stridande menn

endeleg over fienden seira

- nasjonen si ære var atter reist.



Noreg har klart seg i all denne tid

så verdig som landet vårt kan.

Gjennom strevsame år, gjennom ufred og krig

var landet vårt verna av modige han

som med sekken full av ungdomeleg mot

frå sine kjære og heimen sin reiste

for landet han i sinnet sitt heiste

flagget som gav han tryggleik og rot

rota til heimen, til far og til mor.

Håpet hadde dei heime, dei sende

tankar til han som var borte kvar dag

dei tenkte nok sitt, og dei spurde kan hende

ville han kome – ein vakker dag

med flagget i sekken, etter år med jag?

Mange gav livet i kampar og slag

og mange kom ikkje attende.

Dei strevde der heime – heldt Noreg i gong

dei fekk ikkje lese, i løyndom dei song.

Dei fekk ikkje vite, dei fekk ikkje sjå

pent måtte dei slite, for alt måtte gå

sin gong mens krigen der ute heldt på.

Dei var bundne av det uslitelege bandet

- av kjærleiken til fedrelandet.

Norske mann i hus og hytte

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte

skjønt det mørkt så ud.

Men dei kunne ikkje støtte seg berre til Gud

når landet skulle beskyttast

det røynte på, var harde bud

så kongen måtte forflyttast.

For mørkt såg det ut når byar dei brende

og visst var det kaldt når landet dei vende

og snudde opp ned på alt.

På Eid står statuen av «Sørgende mor»

ho delte sin lagnad med mange

då meldinga kom – at son, mann og bror

hadde gjeve sitt liv for landet.

I iskalde, bekmørke vinterstunder

når kvelden seig på rundt hus og nåve

i lengtande morgon og sommarnatt

når arbeidsfolk verkeleg trengde å sove

ho vaka og håpa og lengta og lova

men mannen og sonen kom aldri att.

Alt hva fedrene har kjempet

mødrene har grett

har den herre stille lempet, og vi vant vår rett

har den herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett.

Det var slett ikkje berre gret, dei gjorde

mødrene, som sørgde for maten på bordet

i dystre, svarte vinternetter

i kuling og frost og isnande sno

det var ikkje berre ein munn å mette

i stall og stove, på fire og to

tida i landet stod aldri i ro.

Vi skuldar dei alle å ikkje gløyme

men skuldar dei også å leve

vi skuldar dei alle å elske og drøyme

og takke dei alle for strevet.

Gleda i dag skal vi dele med mange

med glitrande søljer og blankpussa sko.

På grunnlovsdagen vi takkar for landet

vi takkar dei som i kampen sto.



Med tankane fri og med fred i sinnet

eg sat på ein benk i eit solfylt tun

eg strauk ei lita jente på kinnet

inntil ein kropp som var varm og lun.

Eg takka for blomane ho hadde plukka

den vesle buketten som eg hadde fått.

At ho var den heldigaste av alle dei heldige

det hadde den vesle jenta forstått.

Det skjønte eg brått der vi sat og snakka

- snakka om stort og litt om smått.

Ho sa til meg – «vi er heldige, vi, mamma,

som har det så fint og så godt».

Eg kjende ei tåre i augekroken

då det gjekk opp for meg kva ho sa

ho sa nettopp det som vi vaksne bør seie

og vere så mykje meir opptekne av.

At ja, vi elskar dette landet

kvar frie dag og fredelege natt

«vi har det så fint og så godt», sa jenta

ho dermed fram perspektivet henta

og takksemda inn i tankane smatt.

Visst har vi det godt her i moderlandet

åra har gått så hastande fort.

Krigen var lang, men likevel kort

det manar til takk og til ettertanke

når ei lita jente kan tenkje så stort.

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.