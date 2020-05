«Kvifor utsette sak om vass- og avløpssatsar?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jón Valur Ólafsson i Kinn Senterparti.

Denne saka har etterkvart blitt ei krevjande økt for både politikarar, administrasjon, innbyggjarar og næringsliv.

Lang sakshandsamingstid skuldast enkelt forklart at administrasjonen gjorde ein feil då dei summerte talet på abonnentar i vass- og avløpssystema i dei to gamle kommunane. Ettersom vann- og avløp er drifta etter sjølvkostprinsipp, så vert drifts- og investeringskostnadane fordelt på abonnentane etter ein viss fordelingsnøkkel. Då det viste seg at ein hadde fordelt kostnadane ut på for mange abonnentar vart den satsen kommunestyret vedtok før nyttår for liten i forhold til desse kostnadane. Når ei teneste er drifta etter sjølvkostprinsipp, skal den ikkje subsidierast over det kommunale budsjettet. Derfor må vi politikarar nå vedta nye satsar, der det allereie budsjetterte underskotet må hentas inn igjen over maks 5 år.

I den seinare tid har det kome fram at det kan vore fleire feil med vann- og avløpsrekneskapa i både Vågsøy og Flora. På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret, i møte 20 april, at kontrollutvalet skulle sjå over rekneskapen frå begge kommunane, for deretter å rapportere tilbake til kommunestyret. Dette er per dags dato ikkje gjort, då arbeidet i kontrollutvalet ikkje er ferdigstilt.

Det er vår klare meining at kommunestyret ikkje kan vedta nye vass- og avløpssatsar før vi veit storleiken på rekeskapsfeila, og kva konsekvensar dette vil få for kostnadssida.

Senterpartiet meinar det vil vere i innbyggaranes interesse at saka får ei god, grundig og gjennomtenkt sakshandsaming.

Vi har alltid vore klare på at alle kommunale skattar og avgifter må sjåast i samanheng, ettersom dei vert betalt frå dei same lommebøkene. Vert vass- og avløpssatsane for høge, må eigedomskatten ned tilsvarande. Dette er ein av grunnane til at vi nå meinar saka må handsamast og sjåast i samanheng med revidert budsjett.

Etter ei samla vurdering la vi fram forslag om å utsette saka til 16. juni, og er glad for at fleirtalet i kommunestyret ville støtte det. Vi ser fram til å få ei endeleg avgjerd i saka i junimøtet.