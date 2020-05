«Om tjuvfiske og mediedekning»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og er meint som eit svar på Fjordenes Tidende sin leiarartikkel.

På leiarplass 26. mai uttrykker Fjordenes Tidende vonbrot over at underteikna var på besøk i Måløy i helga, og at berre NRK Dagsrevyen var invitert til å vere med. Det kan eg forstå. Normalt når eg reiser rundt som statsråd, blir både lokale, regionale og nasjonale medier invitert med på tur.

Dette var likevel ikkje ein heilt normal situasjon. For det første var det smittevern å ta omsyn til. Eg skulle ut i båt med to tenestemenn frå Statens naturoppsyn (SNO). Og då var det berre plass til éin person til i det vesle styrehuset i båten. Det vart Dagsrevyen sin utsendte.

For det andre var ikkje dette eit «normalt» ministerbesøk, der det stod mange saker på agendaen, der partilag var invitert med og der pressa var på slep. Dette var frihelga mi. Eg var heime på Nordfjordeid med familien. Samstundes var det denne helga satt i verk ein stor nasjonal aksjon, der Kystvakta og SNO var på patruljar for å slå ned på ulovleg fiske. Eit av måla med slike aksjonar er å skape merksemd og spreie kunnskap, og difor var det viktig å få nasjonal mediemerksemd om aksjonane. Eg valde difor å bli med SNO og Dagsrevyen i båt ut frå mi «heimehamn» (Måløy), sjølv om eg eigentleg hadde fri.

Dette er grunnen til at eg ikkje brukte heile dagen i Ytre Nordfjord for å setje meg inn i ulike viktige saker som Fjordens Tidende (heilt rett) trekker fram, slik som vindkraftutbygging eller lakserømming.

Eg kjem derimot gjerne tilbake for å sjå til desse og andre saker. Og lovar at alle media er velkomne til å vere med.