«Vegen tilbake til der vi var før krisa vil bli lang. Det er ikkje snakk om veker og måneder, vi snakkar om år»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrive av Hans-Erik Ringkjøb, leiar av eit nettverk av reiselivskommunar i Vestland

Koronakrisa har råka norsk reiseliv hardt, og utsiktene framover er dystre. På heile Vestlandet er det om lag 40 000 tilsett i reiselivsnæringa, og no kjempar dei for sin eksistens. Utfordringane handlar sjølvsagt om den akutte utfordringa, men dei er langt meir alvorlege, fordi koronakrisa vil ha langvarige konsekvensar for reiselivet.

Sommaren 2020 vil reiselivet ikkje sjå noko til sine utanlandske gjester. Desse utgjer ca 60% av gjestene gjennom høgsesongen på Vestlandet og heile 70% i Vestland fylke. For å kompensere for dette jobbar ein mot den norske marknaden, men denne vil truleg berre kunne kompensera for 20% av den tapte omsetnaden. Analysar som er gjort seier og at vegen tilbake til der me var før krisa, vil bli lang. Det er ikkje snakk om veker og månader, me snakkar om år. Dette gjer at ein står overfor både økonomiske og kompetansemessige utfordringar som det må bli tatt høgde for dersom Noregs tredje største næring skal overleva og vera viktig i framtida og vera viktig verdiskapar og jobbskaper også i framtida.

Ut frå dette må ein både legge til rette for kortsiktige og langsiktige tiltak. I samråd med næringa vil me peika på følgjande:

Når så stor del av omsetninga er knytt til internasjonale turistar, må perioden for støtta minimum verta forlenga med tre månader, dvs til og med august. Me understrekar minimum! Vidare vil låneordninga berre kunne bidra dersom den vert utvida i tid, slik at den tek omsyn til at reiselivet neppe er på fote att før om fleire år. Kriselåna må blir forlenga frå tre år til minimum 6 år, der to år er avdragsfrie. Staten må garantera min 95%, slik at bankane kan redusere sitt påslag som følge av utvida sikkerheit.

Slik sesongverksemder er definert i kriseordningane gjeld den berre for ein liten del av norsk reiseliv. Det framstår som uklart kva som frå staten si side er definert som sesongverksemd, og svært mange bedrifter ser ut til å felle utanom. Me ber om ei ordning for heile reiselivet.

Ein eigen ordning for reisearrangørane som er ein ordning lik den for kultur- og idrettsarrangement. Her må ein legga til rette for at reisearrangørane vert sett i stand til å ivareta sine plikter og dermed avgrensa omfanget av konkursar.

Det må opnast for at permitterte tilsette som ønskjer å gå tilbake til jobbane sine bør kunne gjera det. Dette er truleg det viktigaste, mest omfattande og kostnadseffektive tiltaket staten kan etablera for å redda sesongbaserte verksemder og ein samla nasjonal reiselivsnæring.

Vidare er det ønskjeleg med auka overføringar til fylkeskommunane til særleg sårbare næringar og auka støtte til marknadsføring av Noreg som reisemål i utlandet likt det mange andre land i Europa gjer.

Vi oppmodar på det sterkaste til at det vert opna for reiser utan karantenetid mellom land i Europa tidlegare enn annonsert på pressekonferansen 15. mai basert på FHI sine råd og EU sine retningsliner for reise mellom landa, slik som til f.eks. Danmark og Tyskland

Over tid vil me i lag med sentrale styresmakter arbeider for ei reiselivsnæring som i stor grad rette seg mot den norske, nordiske og europeiske markanden for å auke berekrafta i næringa og medverke til å nå klimamål. Målet må vera at alle gjester, også dei som kjem oversjøisk frå, oppheld seg noko lengre på kvart reisemål.

Slik kompensasjonsstøtta for næringslivet generelt og tiltaka for reisearrangørane spesielt er lagt opp sit me att med eit inntrykk av at Regjeringa, finansministeren og næringsministeren ikkje har forstått krisa for norsk reiseliv, og kva minimumsordninga som må på plass for å redde norsk reiseliv.

Med bakgrunn i dette ber «Reiselivskommunane i Vestland fylke» om at departementa, komiteane, NHO reiseliv, Virke reiseliv og Norsk reiseliv legg til grunn dei innspela som allereie er gitt av ekspertutvalet for reiseliv, interesseorganisasjonane og sentrale aktørar i norsk reiseliv dei siste vekene. Me ber om at dette vert følgt opp slik at med får tiltak som vil hjelpa norsk reiseliv gjennom Covid-19 krisa og i attreisinga etterpå.