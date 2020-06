«Statsråd på jakt etter småfisk?»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Steinar Hammersvik.

Jeg synes det er litt stas at vi for tiden har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fra sagastaden Nordfjordeid. Det er å håpe at han viser seg å være en ekte viking!

Rotevatn ble med på fjorden for å orientere seg om forholdene og se naturoppsynet i arbeid for å hindre ulovlig fiske med garn og teiner, som er et problem. Gjennom en sterk kikkert oppdaget de en mann som sto med ryggen til og dro et flytegarn. Vedkommende ble innhentet som en overraskelse bakfra. Mannen bedyret at an ikke visste bedre, men det vanker nok ei bot for tjuvfiske og miljøkriminalitet selv om han fikk en ulovlig fanget laks eller ikke.

Tyvfiskeren hadde ryggen mot båten til naturoppsynet mens naturoppsynet kanskje hadde ryggen mot den største" fisken", fiskeoppdretterne sine anlegg, de virkelig store miljøsynderne i fjorden. Anleggene ligger der bokstavelig som ringer i vannet. En konsesjon på 3000 tonn laks forurenser like mye som en norsk småby. Så kan man reise langs med fjorden og telle hvor mange slike anlegg det er som sender kloakken rett i fjorden. Det medfølger også lakselus og forskjellige fiskesykdommer som aktivt bidrar til å redusere villaksens mulighet for å overleve. Med sine miljøgifter og kloakk rett i fjorden, kan jeg tenke meg at disse store miljøsynderne dreper mer liv i havet enn alle tjuvfiskerne til sammen. Alt dette gjøres med Statens velsignelse!

Det har til alle tider vært forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. Pengemakt korrumperer.

Oppdretterne har hittil fått det som de vil. Med store ressurser og effektiv lobbyvirksomhet får de det, med selvsikker arroganse, slik som de vil. Et tragisk eksempel er Mowi som har presset seg inn mot verdensarvområdet i Vegaøyene på Helgelandskysten. Her burde Rotevatn ha svinget sverdet og slått et slag for kulturen og stoppet Mowi.

Koronapandemien har vist oss at når vi blir for nærgående mot naturen, så slår den tilbake. Samtidig har hyperkapitalismen vist oss tusenvis av tragedier. Vi kan nevne fly som i tusenvis står unyttige på bakken, monstercruiseskip som reiser rundt som flyvende hollendere uten mulighet for å komme til kai. En sløsing med ressurser og mange menneskelige tragedier.

Et nærliggende eksempel på at vi trenger oss på naturen er tilfellet i Hunvik i Stad kommune, der pigghå rev i stykker nota på et oppdrettsanlegg med den følge at et større antall laks rømte (500 eller 1500?)Så vidt vites er svært få laks fanget inn igjen. Hvorfor har ikke allmuen fått adgang til å fiske rømt laks dersom den kan brukes som menneskeføde? Pigghåen er fredet og på steder hvor pigghåen trives, må det være forbud mot lakseoppdrett og annen aktivitet som kan ta livet av den. Lakserømning er et stort problem både med hensyn til smittsomme sykdommer og oppdrettsfisk som går opp i elvene. Undersøkelser har vist at kun tretti prosent av laksen i elvene er villaks. De resterende sytti prosentene er enten ren oppdrettslaks eller en blanding av villaks og oppdrettslaks.

Er det den lille tyvfiskeren eller de store oppdrettsgigantene som er den største miljøsynderen?

Vi må revidere vår oppfatning om hvordan lakseoppdrett skal drives. Vi må få på plass en teknologi for landbasert oppdrett med null lus, sykdom og annet avfall til havet. For å få fortgang i denne utviklinga, må det svi økonomisk for oppdretterne når det forekommer rømninger.