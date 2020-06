Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Stig Erik Elliott, grunnlegger av Måløy24:

Vi hadde håpet på en mer fair mottakelse av tante Fjordenes

Først en liten advarsel: Dette innlegget inneholder en viss grad av «høydepissing og markering», men hovedbudskapet går på journalistisk redelighet.

Første to ord om avsender, som muligens er ukjent for mange: Dette skrives på vegne av den ferske nettavisen Måløy24, som leverer nyheter fra Måløy og omegn.

Måløy24 ble startet i det spede i januar, men har etterhvert utvidet nyhetstilbudet betraktelig.

Måløy24 konkurrerer dermed med Fjordenes Tidende om lesernes oppmerksomhet, tid og etterhvert penger. «Etterhvert penger» fordi nettstedet vårt enn så lenge er gratis, men vil innføre brukerbetaling om ikke altfor lenge. Konkurranse er slik vi ser det sunt, for kundene som får flere alternativer, og for de som konkurrerer og må anstrenge seg mer.

Så over til det vi reagerer på: På nett er det, både i nettaviser og andre steder der fakta og informasjon presenteres, vanlig å «lenke» (legge inn henvisning til) andre nettsteder når det man skriver om A. låner en betydelig mengde fakta fra en annen kilde B. er basert på nyheter andre har jobbet frem først, men der man likevel velger å lage sin variant - enten som forkortet utdrag, eller med egen vri basert andres på nyhet.

Dette har Måløy24 satt sin ære inn på å gjøre, dette gjør VG, Dagbladet, Aftenposten og alle andre medier.

Dette gjør også Fjordens Tidende, bortsett fra når det gjelder én aktør: Måløy24. Her velger Fjordenes Tidende konsekvent å IKKE henvise til at dette er en sak som Måløy24 jobbet frem først og publiserte først.

Det mest klokkerklare eksemplet så langt: Våre saker om økt takstgrunnlag for eiendomsskatt og politikere som klaget på prosessen bak fastsettingen. Måløy24 fikk via gode kilder tips om at møtet var avholdt og takstene bestemt uten forhåndsannonsering. Måløy24 fikk tips om at Sp-politikere ville klage på fremgangsmåten. Vi intervjuet lederen i takstutvalget, fikk takstgrunnlaget fra ham, intervjuet Sp-politiker og utvalgsleder om “hemmelighold” - og publiserte, lenge før informasjonen var offentlig ellers.

Hva gjør Fjordenes? Publiserer ingenting, og det er helt greit. Men så, lenge etterpå, når dokument om takster og klage på fremgangsmåte er offentlig, lager de egne saker. Om takstene med egen vri, om klagen bare basert på brevet.

Måløy24s “avsløring” av saken blir ikke nevnt med et ord.

Noen andre eksempler der Måløy24 først jobben, og Fjordenes gjør det samme, lenge eller like etterpå, uten å referere: Skram skole har bestemt åpningstidspunkt etter koronastenging, Garden planlegger nytt Måløy-besøk, Domsteins nybyggplaner (3 Måløy24-saker først, deriblant intervju med Rolf Domstein).

Etter vårt syn er dette brudd på god journalistisk praksis, og direkte ukollegialt. Leser ikke Fjordens-ansatte Måløy24? Det er mulig, men et slikt prinsipp holder ikke i 2020. Man plikter å følge med på det som skjer journalistisk i nærmiljøet.

Måløy24 er ingen engel, men vi siterer, og vi har tatt en grunnleggende avgjørelse om å ikke gjøre det en del medier gjør: Lage gratis sitatsaker der vi referer Fjordenes Tidendes saker, selv om de kun er tilgjengelig for avisens abonnenter.

Hvorfor ikke? Fordi vi ikke vil ødelegge forretningsgrunnlaget til en konkurrent, og fordi det er uredelig når man opererer i samme marked. Vi har én gang lenket til en betalingsartikkel i Fjordenes, og da fordi det var en liten del av vår sak som det kun fantes henvisning til hos Fjordenes.

Kanskje er Måløy24 en liten og ubetydelig konkurrent, men vi både håper på og forventer fair behandling. Forhåpentligvis er ikke det ovenfor nevnte «tiltaket» innført for å forsikre seg om at Måløy24 fortsatt skal være en liten konkurrent.