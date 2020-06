«Vi meiner vi er ærlege og redelege»

Meninger

Dette lesarinnlegget er laga av ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende.

Stig Erik Elliott er kritisk til Fjordenes Tidende. Han meiner vi er uærlege, uredelege og ukollegiale. Vi er ikkje einige i denne kritikken.

Vi meiner at vi opplyser lesarane våre om kven som skriv alle sakene vi publiserer. Vi opplyser lesarane og abonnentane våre om kven som gir opplysningar til oss og kvar vi hentar all informasjonen ifrå. Når vi siterer så krediterer vi kven vi siterer.

I 110 år har Fjordenes Tidende vore tett på alt som skjer i Nordfjord og Bremanger. Vi kan ikkje eige nyheitsbildet og difor forstår vi at andre også omtalar saker som vi omtalar. På same måten må andre også godta at vi dekker nyheitsbiletet så godt vi kan overfor våre abonnentar og lesarar. Vi er ikkje alltid først. Men vi jobbar kvar dag for å vere best og til å stole på.

For alle som bur i og er glade i denne regionen er det flott at mange vil publisere ting som skjer. Det er flott at mange set kritisk søkjelys på hendingar og vedtak. Det bidreg til eit betre samfunn.

Vi er fleire media som har overlappande dekningsområde i Nordfjord og tidlegare Sogn og Fjordane. Konkurransen har vore her lenge. Vi som konkurrerer har mange av dei same lesarane. Vi har tilgang til og les dei same postlistene. Vi les dei same offentlege dokumenta, dei same sakspapira og dei opne nettsidene. Vi får dei same pressemeldingane. Vi ringer dei same kjeldene. Dei same kjeldene tek kontakt med oss for å informere. Vi får inn tips. Vi har tipsarar som tek kontakt. Vi følgjer opp saker vi har skrive om lenge. Vi dekker dei same hendingane, arrangementa, vedtaka og tiltaka som andre omtaler og publiserer. Vi lager ulike saker og like saker. Nokre saker jobbar vi kort med og legg rett ut. Andre saker jobbar vi lengre med og publiserer seinare. Kvar dag må vi sortere og prioritere kva vi meiner er viktigast for våre lesarar.

Ingen har einerett til å skrive om ei sak eller ei nyheit. Fjordenes Tidende tek sjølvsagt kreditering og sitering av andre media på alvor. Vi følgjer som dei aller fleste andre media Vær varsom-plakaten sin paragraf 4.4 «Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier». Det er viktig å vise kvar opplysningane i ei sak kjem frå. Når opplysningar er henta frå andre media si omtale av ei sak, altså at vi siterer, eller dette mediet er einaste kjelda til saka, då viser vi sjølvsagt til det mediet. Det har vi også gjort med ting som Stig Erik Elliott og andre har publisert. Det kjem vi også sjølvsagt til å halde fram med.

Det er sunt å ha konkurranse. Det har Fjordenes Tidende hatt i lang tid. Det gjer medieprodukta våre betre. Eg er stolt av å leie min organisasjon med ni tilsette pluss fleire frilansarar som kvar dag er tett på alt som skjer i den flotte regionen vi har vore tett på i 110 år. Når det er sagt, bør vi alle sjølvsagt prøve å forbetre oss og gjere ein endå betre jobb for lesarane våre. Det gjeld mediebedrifter som har eksistert i over hundre år og alle som publiserer nyheiter og hendingar som skjer.