«Etterlyser svar fra statskanalen på prioriteringene de gjør»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk.

I pinsehelga var vi samlet en del folk, og i den forbindelse kom vi inn på lokalradioen som sendes fra NRK i Førde. Et av temaene som ble diskutert var hvorfor det var så stor overvekt av engelske sanger på lokalradioen? Spesielt ble morgensendingen fra kl. 06 til 09 fremhevet. Enkelte mente at det ble sendt bortimot 80 prosent engelske sanger.

Uansett, så var spørsmålet fra flere, hvorfor en lokalradio som til de grader vektlegger nynorsk i det minste ikke vektlegger norske sanger? I tillegg burde jo NRK som er statsfinansiert støtte helhjertet opp om norske musikere i disse vanskelige koronatidene, og ikke sende Tono-avgiftene rett ut av landet? Mange rundt bordet hevdet også at gjennomsnittsalderen på lytterne til lokalsendingene på morgenen var forholdsvis høy, og at svært mange i denne aldersgruppen ikke kunne engelsk. Er dette riktig, er det enda en grunn til å spørre hvorfor engelsktekstede sanger prioriteres så høyt av lokalradioen?

Jeg tok meg det bryet å skrive dette til NRK Vestland i Førde om tingene som allerede er nevnt, men ingen svarte meg. Etter fire dager ringte jeg og purret på et svar. Mannen i telefonen lovet å sende beskjed oppover i systemet. Heller ikke det hjalp. Dette er bakgrunnen til at jeg nå henvender meg til NRK via lokalavisene, de vet jeg med stor sikkerhet blir lest hver morgen om ikke annet så for å finne stoff til egne nyhetssendinger.

Jeg mener faktisk at så lenge jeg er med og finansierer sendingene over min skatteseddel, har jeg krav på et svar. I telefonsamtalen med NRK Førde spurte jeg bla. om hvor mange ansatte det var?Jeg fikk som svar at de var cirka 40 ansatte. Jeg tenkte med meg selv at 40 ansatte er en alvorlig stor bedrift, så da er det i hvert fall ikke mangel på folk som gjør at de ikke svarer på mine enkle spørsmål.

Skal det altså 40 mennesker til for å sende at i hovedsak to personer sitter i et studio og snakker i munnen på hverandre tre timer, om vær og vind. To personer som til de grader er smittet av «Oslo-humoren» der de sitter for det meste og ler av hverandre og ikke minst ler av seg selv, tilnærmet det samme som totimersprogrammet Nitimen sender like etter.

Vel, jeg må for all del ikke glemme at de sikkert tar en telefon til politiet hver morgen for å høre om det har skjedd noe galt. Slik at de har noe ekstra negativt å sende i sine tre minutters nyhetssendinger som går igjen og igjen hver halvtime. I NRK både lokalt og sentralt virker det som at om ikke nyhetene er negativt ladet, ja, så er det ingen nyhet!

Nok om det, innen staten snakker de stadig om innstramminger både her og der, spesielt innen helse og eldreomsorgen. Kanskje NRK er en plass man kan starte med nedskjæringer uten at det overhodet merkes eller går ut over folk flest? Ser frem til et snarlig positivt svar.