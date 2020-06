Meninger

Dette innlegget er skrevet av Einar Ebbesen.

Samfunnsmessig lønnsomhet er et argument politikerne ofte benytter når de enten skal trenere en sak eller fremme argument for egne synspunkter. Hver gang jeg hører politikere som med alvorlig mine nevner samfunnsmessig lønnsomhet, kjenner jeg adrenalinet stige flere hakk.

Sist ut med sine synspunkter var veidirektør Ingrid Dahl Hovland som henviste til ”samfunnsøkonomisk lønnsomhet” når hun anbefalte Hordfast foran Bergen-Voss. Hun får støtte av Marit Warnke i Bergen Næringsråd og Sparebanken Vest-direktør Jan Erik Kjerpeseth. Kan 30 minutter kortere reisetid være så utslagsgivende på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten? Sotrabroen blir stengt fra tid til annen på grunn av vær. Broen over Bjørnafjorden vil også høyst sannsynlig bli stengt i enkelte perioder på grunn av vær. Har noen tatt med i beregningene sine hva det vil si for lønnsomheten når bruene stenges?

Jeg spør – i likhet med Trond Mohn i BA fredag 22. mai: Hvilken industriell erfaring har disse menneskene?

Av våre politikere er det vel et fåtall som har yrkeserfaring, og de må derfor benytte konsulentfirmaer og andre ekspertgrupper til å fremme sine synspunkter. Det er det Veivesenet benyttes til når det gjelder prioritering mellom Hordfast og Bergen-Voss. Det kan jo nevnes at Stortinget bruker 40 millioner årlig på konsulenter, konsulenter som popper opp overalt og tilsynelatende har kompetanse til å løse nær sagt alle problemer. Det er faktisk relevant å spørre hvem som egentlig styrer landet, om det er rådgivere og konsulenter, for det er jo fra disse gruppene «alle» henter svar på problemer som måtte dukke opp.

Stad skipstunnel er ett eksempel der «samfunnsmessig lønnsomhet» har blitt benyttet til å trenere iverksettelse av tunnelen, et prosjekt som ble lansert for 143 år siden.

Tunnelen er både teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. Det slås grundig fast blant annet i hovedrapporten Stad Skipstunnel. I nytte- og kostnadsanalysen er det vurdert at økt transporteffektivitet, tilgjengelighet og sikkerhet samlet vil ha en positiv nytteverdi på mellom 30 og 40 millioner kroner hvert år, eller samlet om lag 700 millioner. Dersom man i tillegg regner med langsiktige virkninger i form av økt transport og verdi knyttet til satsing og vekst i havbruk og fiske, vil samlet nåverdi og samfunnsnytten kunne bli opp mot 900 millioner kroner. Med tunnel kan det etableres et hurtigbåtsamband mellom Bergen og Ålesund. Men det aller viktigste er sikkerheten med tunnel. Bare etter krigen er det gått tapt 50 menneskeliv på Stad.

Når så politikerne bruker «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» som argument for å trenere tunnelen, er det ikke rart adrenalinet stiger.

Jeg har spurt de politiske myndigheter flere ganger om hvor samfunnsøkonomisk Holmenkollbakken, Operaen og stortingsgarasjen er, men får aldri noe svar, men det er det vel ingen som undres over.