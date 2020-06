«NRK-kanalen P1 skal nå ut til et bredt lag av det norske folk. Vi skal være godt selskap gjennom dagen»

Meninger

Her svarer Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK Vestland, på Ole Stenbakk sitt innlegg i Fjordenes Tidende.

Aller først må jeg bare beklage at vi ikke har svart Ole Stenbakk så raskt som han ønsket. Tilbakemeldinger fra publikum er veldig viktig for oss, og målet er å svare alle som tar kontakt. Men vi ønsker å svare konkret og faktabasert. Derfor ble e-posten hans sendt videre til musikksjef i NRK P1, med spørsmål om han kunne komme tilbake med tall. Musikksjefen holder til på Tyholt i Trondheim, og har ansvar for all musikk i NRKs største radiokanal.

Først til påstanden om at vi sender alle Tono-penger ut av landet. Det stemmer ikke. Første uken i juni spilte NRK P1 60,7 % norsk musikk. Dette er skyhøyt over andelen hos våre kommersielle konkurrenter. Og det er vi veldig fornøyd med, for vi tar vårt oppdrag for norsk musikk på alvor.

Så er det sånn at mange norske artister velger å uttrykke seg på engelsk. Mange fordi de ønsker å prøve seg på en internasjonal karriere. Fasiten viser at 38,3% av det totale musikktilbudet i den samme uken var norsk på norsk. Dukker vi ned i sendingen «God morgon Sogn og Fjordane», finner vi at 59,5% av musikken var norsk. 36,5% av denne igjen var sang på norsk.

Kanskje vil noen mener at alle norske artister burde holde seg til det norske språk. Der er jeg uenig. På den annen side synes jeg det er gledelig at en rekke nye, unge, toneangivende musikere velger seg det norske språket. Jeg kan for eksempel nevne Marthe Wang, Kjartan Lauritzen, Silja Sol, Lars Vaular, Anne Marie Almedal, Myra, Gabrielle, Ingebjørg Brattland, Daniel Kvammen. Listen kunne vært mye lengre.

For det andre blir det påstått i kronikken at lytterne til distriktssendingene i Sogn og Fjordane er eldre mennesker som ofte ikke kan engelsk. Jeg er ikke så sikker på det. Dagens 60-, 70- og 80-åringer hørte på i Elvis, Beatles og Rolling Stones i sin ungdom. Jeg tror de setter pris på både engelsk og norsk musikk. I tillegg er det mye som tyder på at distriktssendingen i Sogn og Fjordane når ut til et bredt lag av folket. Sendingene har den suverent høyeste lytteroppslutningen blant alle landets distriktssendinger. Mange av lytterne er nok blant seniorene, men vi når også ut til yngre.

For det tredje vil jeg påstå at morgensendingens faste programleder Stian Sjursen Takle i flere år har gjort det til sitt varemerke å spille lokal musikk i sine sendinger. Ikke sjeldent er artister fra Sogn og Fjordane gjester i studio. Denne tradisjonen har han fortsatt sammen med sin nye makker Elise Kvien. Som et eksempel kan jeg neven den fine sendingen deres fra Stryn torsdag 4. juni. Da var 13 av 22 låter med norske artister. 10 av dem sang på norsk, og flere av dem var lokale.

NRK-kanalen P1 skal nå ut til et bredt lag av det norske folk. Vi skal være godt selskap gjennom dagen. Å tilfredsstille alles behov er ikke mulig. Heller ikke når det gjelder musikklistene. Samtidig har aldri NRK hatt et rikere utvalgt av kanaler til publikum. De unge har sin egen kanal i P3, de eldre har P1+. Og de som ønsker mer prat og mindre musikk, kan skru på P2. Samtidig ønsker vi at så mange som mulig, både unge og gamle, finner glede i å høre på distriktssendingene til NRK Vestland. Både den som sendes fra Førde og Bergen, og de gangene vi har fellessendinger. Vårt mål er å både underholde og å bidra til den offentlige samtalen.

Et ps. til slutt: under den tre timer lange ekstrasendingen fra NRK Vestland på årets helt spesielle nasjonaldag, sendte vi nesten bare norsk på norsk. Det var tre melodier på engelsk.