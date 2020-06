«Vi må sikre at alle barn i grunnskolen får en times fysisk aktivitet hver dag»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen:

Ja til fysisk aktivitet i skolen

Vi vet mye om betydningen av fysisk aktivitet i skolen. Gevinstene er mange: Økt konsentrasjon, bedre læring og positiv effekt på skolemiljø og klasseromsatferd. Det er dessuten en god investering i helsen, både her og nå og videre i livet.

Vi vet også at de fleste av oss beveger oss for lite. Bare en av tre følger opp anbefalingen om 30 aktive minutter om dagen. Fysisk aktivitet er tett knyttet til inntekt og utdanning. Den sosiale skjevheten vi vet fører til ulikhet i deltakelse og aktivitet, er viktig å rette opp. Da er skolen vår beste arena, fordi vi her treffer alle barn.

Stortinget har vedtatt at alle barn fra 1. til 10. klasse skal ha en times fysisk aktivitet hver dag. Får vi på plass det, vil vi sikre at alle barn, helt uavhengig av bakgrunn, vil oppnå minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet. Det er en god investering for framtidens helse og livskvalitet. Men å innføre én time fysisk aktivitet i skolen, skjer ikke av seg selv. Mange skoler har funnet gode løsninger og er godt i gang. Andre står på startstreken. Vi ønsker at regjeringen skal hjelpe dem videre derfra.

I den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet, «Sammen om aktive liv», er det kun milde oppfordringer og tilbud om inspirasjon. Det er ikke nok. Nå håper vi på en oppfølging med penger til gjennomføring, opplæring av lærere og lovfesting i opplæringsloven. Det er helt nødvendige forutsetninger for gjennomføring. Bare da kan vi sikre at alle barn får mulighetene og de gode fordelene av fysisk aktivitet.