«Evaluering av drift – evaluering av Kinn kommune»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Fredrik Gulbranson, master i samfunnsplanlegging og leiing.

Ordførar Ola Teigen slår i Firdaposten 10. juni fast at Kinn kommune er for dyr i drift. Dette kjem ikkje som ei overrasking. Driftsulempene for den samanslegne kommunen Kinn har vel aldri vore utgreidd. Det var ikkje kunnskap om ei meir robust og rasjonell driven kommune som dreiv fram prosjektet Kinn kommune. Det var ikkje utgreiingar og analyser om kva føremoner i drift som var motivasjonen for Kinn kommune. Det kan virke som som at det var ei overdriven tru på at 17.000 menneske åleine skulle representere ei sterk og robust «storkommune» - godt smurt av statlege omstillingsmidlar. Manglande førebuing, telefonintervju og hastverk – det var det «demokratiske» grunnlaget for etableringa av Kinn.

Ordføraren seier at gjelda ikkje er hovudutfordringa, renta er låg og utgiftene kjem ikkje før eit par tre-år. Dette er i beste fall eit kortsiktig håp om at alt går så mykje betre om eit par år. Då skal ein takle både renteauke og avdragsbelasting som ikkje er del av kostnadene i 2020. I verste fall er dette ei tikkande bombe som gjer at kommunen om få år ikkje eingong kan forvalte lovpålagde tenester. Det må være openbart at gjeldsbelasting er del av utfordringa.

Eg trur det er på høg tid å ta ei vurdering av kva Kinn kommune betyr for tenesteytinga og organisering av denne i dei to områda som er Kinn kommune.

- Kva er dei administrative kostnadene ved delt kommune«senter»? Eg har reist spørsmålet tidlegare – det er ikkje gjeve noko svar.

- Kor store reiseutgifter vert nytta i Kinn kommune for samhandling mellom nord – og sør ? Og er desse utgiftene naudsynte for rasjonell drift av tenestene?

- På hvilke område har ein fått samordningsgevinstar?

- Innafor hvilke område held ein fram med ulike selskap for Nord- og Sør Kinn ?

Det kan sikkert reisast fleire spørsmål i slekt med desse. Dette er problemstillingar som har å gjere med om konstruksjonen Kinn kommune i det heile gir grunnlag for rasjonell drift – og styrker eit levanda lokaldemokrati.

Dersom ein går inn i denne problemstilllinga med dei føresetnadene som står i Firdaposten – strukturelle grep er ikkje tema og heller ikkje kutt i strørre planlagde investeringar - då står det att organisatoriske endringar. Eitt kommunesenter kan vere ei løysing. Oppløysing av Kinn kommune er truleg ei mykje betre løysing.

Men å tru at lågt rentenivå varer til evig tid og at store nyinvesteringar ikkje koster – det er betydeleg meir naivt enn å tru på julenissen.

Mange har opplevd betydeleg dårlegare tenesteyting – til auka pris i 2020. I 2021 skal også eigedomsskatten harmoniserast mellom nord- og sør i Kinn. Det fører truleg til eit nytt «avgiftssjokk» men no for innbyggjarane i nord-Kinn.

«Det prekære er drifta» og «Vi kan finne andre måtar og drive på som ikkje går ut over kvaliteten på tenestene våre.» uttrykker ordføraren. Men for å tenke seg korleis skal ein hente inn konsulentar utanfrå. Med dei avgrensingane det kan sjå ut til at ordførar (og rådmann?) legg til grunn er det totalt bortkasta å betale eksterne konsulentar.

Ein kan vere sjølvkritisk uten å vente på informasjon frå andre som grunnlag for å vurdere kor ein kan starte.

- Kva seier KOSTRA-statistikk om dei forskjellige forvaltings-og tenestemråda samanlikna med andre kommunar – og kan ein lære av desse andre kommunane ?

- Korleis score hadde Flora og Vågsøy kommunar i kommunekompasset? Kva var bra – og kva var mindre bra?

Geografien / demografi i den delte kommunen gjer at det er mange samordningar som i beste fall berre er teoretisk moglege – eller er direkte skadelege for innbyggjarane. Det er ikkje sannsynleg å hente noko ved samordning av tenester mellom nord -og sør Kinn med omsyn til helsetenester og oppvekst.

Ordføraren peiker på meir digitalisering som eit bidrag til løysing.

Står ein utafor kommunen og freister å få innsikt i kommunens dokument digitalt – vert ein truleg berre frustrert – eller oppgitt. Kinn kommune svarar ikkje på innspel. Spørsmål om dokumentinnsyn vert besvart med at dokumentet er elektronisk mottekke ,men det kjem ikkje svar.

Riktig verkty er naudsynt. Det samme er riktig tal på og kompetanse for dei som faktisk gjer jobben i kommunen. Då må det også vere klårt kva som skal vere måla for drifta. Dette er eit kontinuerleg arbeid.

Ordføraren vil ikkje uttale seg om kor det skal kuttast – eller kva tilkak ein vil sette i verk i situasjonen der ein driv for dyrt. Det står ikkje eit einaste tal i reportasjen i Firdaposten. ( I Fjordenes Tidende er det ei grundigare informasjon om situasjonen) I saka som vert lagd fram til formannskapet går det fram at meirforbruket for 2020 kan verte 52 millioner kroner. Eg trur Kinn kommune gjer seg sjølve ei bjørneteneste ved å utsette realitetane.

«– Vi treng nokon utanfrå til å analysere korleis vi driv i dag. Når det ligg føre ein analyse og forslag til tiltak så kan vi ta stilling til kor vi kan hente ut ein gevinst. Men innbyggarane i Kinn kommune skal ha ein vissheit om at vi skal levere gode tenester, strekar Teigen under»

Kva slags kompetanse skal desse aktørene ha ? På samme vis som forvaltingsideologi påverkar kva slags samfunn ein får vil val av kompetanse for gjennomgang påvirke kva råd ein får.

Dersom ein først skal hente inn kompetanse utanfrå er det avgjerande at ein får gode analyser av korleis situasjonen er .

Sidan Kinn kommune aldri har hatt nokon god førehandanalyse kan det vere hensiktsmessig å spørre t.d Møreforsking eller NIBR ? Det kan vere nyttig informasjon for å få vurdert kor hensiktsmessig er Kinn i høve kva som bør vere ein kommune sine hovudoppgåver?

Resultata kan i neste omgang vere grunnlag for ei folkerøysting der innbyggjarane får uttale seg ja eller nei til oppløysing av KINN – på grunnlag av faglege haldbare analyser – og opplevde tenestetilbod.