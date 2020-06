Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Ove Refvik:

Kinn, Snart slutt?

Nå har det gått snart to år siden vi hadde folkeavstemning i Vågsøy, om Kinn eller ikke Kinn.

En kamp vi vant, men likevel tapte.

I løpet av disse årene kan vi ramse opp saker som har fått det utfallet vi som var negative, hele tiden predikerte. Det finnes ikke økonomisk bærekraft i dette prosjektet, og i siste økonomi oppsummering fra rådmann i Kinn, skriver han akkurat det. Samtidig snakkes det mer og mer om nedskjæringer og samlokalisering, begge viktige pilarer som det ikke skulle rokkes ved i denne nye «superkommunen.»

Vi som var imot har liten glede av å kunne si «hva var det vi sa», vi er stadig mest forundret av hvordan det var mulig at det kunne skje.

I den siste tiden har vi stadig hørt hvor dårlig det sto til i gamle Vågsøy. Mange ganger hører vi ting så mye at vi fristes til å tro på det. DET ER IKKE TILFELLE, og det kommer også tydelig fram i nevnte økonomi oppsummering fra kommunen.

Bjarne Jensen skrev en rapport om sammenslåingen, og om økonomi skrev han følgende: «Vågsøy kan investere for 400 mill. ekstra, og likevel komme ut med mindre gjeld pr. innbygger enn de vil få med å lage Kinn.»

Jeg fristes til å bruke et eksempel om Kinn som slo meg i hodet på en fjelltur for kort tur siden. Der velger jeg å sammenligne grepet om Kinn med Norges Fotball Forbund sitt grep da de ansatte Per-Mathias Høgmo.

I ettertid viser det seg at ingen av de grepene burde funnet sted. På samme måte som Høgmo bare pratet om hva som skulle skje, men aldri skjedde, opplever vi også med Kinn. Jeg er ikke overrasket over det, mest overrasket er jeg igjen av at det kunne skje.

Vi opplever støy rundt de lovpriste båtrutene vi skulle få, om ferjetakster og økonomi generelt. Er det i det hele tatt nevnt en eneste positiv effekt av Kinn noe sted?

Er det ingen som skjønner at det ikke kan være bærekraftig å ha to av alt? Det opprettes stillinger som ingen skjønner noe av, det er spesialrådgivere på nesten alle felt, og de som får regningen er allmuen, mest sannsynlig gjennom en kraftig økning i eiendomsskatt, men helt sikkert også på kommunale avgifter.

Senere i juni skal kommunestyre drøfte revidert budsjett, og det er mange kamper som da skal få sin avgjørelse. Skole, helse, idrett og rådhus vil være blant vinnere og tapere etter det møtet, og gjennom det mest sannsynlig skape enda mer støy om hvem/hva/hvor og hvorfor.

Bruk heller møte til å innse at Kinn ikke er levedyktig, søk hjelp fra storting/regjering til å få reversert Kinn slik at begge samfunn kan få revitalisert seg selv og stable på beina et lokalstyre som blir nettopp det, lokalt.

Oppsummert, tallene for regnskapsårene 2018–2019 viser tydelig at Vågsøy har mindre gjeld pr. innbygger enn Florø, og leverer overskudd begge disse årene. Florø derimot …

Begge kommuner ville hatt det bedre hver for seg, og ikke minst ville folket akseptert høyere avgifter om de visste at pengene gikk til å dekke behov de har bruk for. Ingen i Vågsøy har bruk for fotballhall i Florø, og vice versa andre veien.

Alt det vi ikke har selv, finner vi lokalisert andre, og nærmere, steder enn Florø.

Reverser Kinn.