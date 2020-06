Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge Hjelle fra Måløy:

Turistinformasjon og Måløyraid Senteret

I et intervju med Fjordenes Tidene gjør Kristin Maurstad et tappert forsøk på å bortforklare hvorfor det ikke er satt av penger til turistinformasjon i Måløy, noe som har vert en helt naturlig sak i gamle Vågsøy kommune. I sin bortforklaring skylder hun på historisk bakgrunn og koronapandemien. I stedet for å si det som det er, at i budsjettet for Kinn ble det budsjettert med midler til turistinformasjon i Florø, mens Måløy ikke ble prioritert.

Å skylde på korona er bare tull, for budsjettet som skulle inneholde bevilgning til turistinformasjon i Måløy ble satt opp og behandlet lenge før koronaen kom til Norge.

Et hjelpeløst forsøk på bortforklaring av situasjonen, eller er det på nytt en nedprioritering av Måløy?

Kanskje en skulle spart noen kroner ved å droppe en av samlingene i Kalvåg, som det var flere av i forkant av sammenslåingen, så hadde en hatt de midlene som skulle til!

Om Måløy blir tilgodesett med turistinformasjon før turistsesongen er over gjenstår å se.

I Fjordenes Tidende av tirsdag 9. juni, kan Olav Horn og Norvald Bakke stolt fortelle, over hele tre sider, at nå skal det flotte Måløyraid Senteret åpne. Og når en får på plass den store åpningen, så åpner en sentret for besøkende halve uken. Resten av uken er det stengt.

Så er du turist og ønsker å oppleve Måløyraid Senteret så kom ikke på mandag, tirsdag og kanskje onsdag for da er sentret stengt. Går det virkelig an nå i turistsesongen og i det året hele Norges befolkning skal feriere i Norge!

Men ikke nok med at det to «redningsmenn» av Måløyraid Senteret stolt kan åpne senteret etter sin «store innsats» med etablering av dette fine senteret, står de nå fram og tar på seg rollen som redningsmenn for turistinformasjonen også, bare en får på plass bevilgningen fra politikerne.

Med stor sjenerøsitet tilbyr de «stolte» herrer (i henhold til bilde i Fjordenes Tidende) nettopp det halvåpne sentret til å huse turistinformasjonen, og på den måten kan endelig Måløy få sin etterlengtede turistinformasjon.

Er Olav Horn og Norvald Bakke de eneste i Måløy som ikke fikk med seg at turistinformasjonen var plassert i Måløyraid Senteret i fjor og at informasjon til turistene ble ivaretatt på en god måte både før og etter at turistverten hadde sin arbeidsperiode.

Resepsjonen i Måløyraid Senteret er planlagt og opparbeidet med tanke på turistinformasjonen, men det forventer jeg ikke at de samme herrer har fått med seg. Selv om de nok har fått med seg at Vågsøy kommune (politisk behandlet) for flere år tilbake gjorde vedtak om at turistinformasjonen skal ligge i Måløyraid Senteret når det ble ferdigstilt. Og så vidt meg bekjent så er ikke dette vedtaket på noe tidspunkt omgjort!

Dette er en beslutning som de to kjenner godt til!

Da er det bare å gratulere de to «redningsmenn», etter et halvt år nedstengt senter (og det er langt ifra covid-19 sin skyld) med åpning av Måløyraid Senteret igjen, om det blir med eller uten en reddet turistinformasjon gjenstår å se! Går det virkelig an?