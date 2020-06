Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Paal Espen Wingaard, daglig leder i Larvik by AS, og tidligere prosjektleder for Bulyst i Vanyvlen:

Hvor havner ansvaret for tapt liv rundt Stad når man har varslet i over 40 år uten løsning?

Det skal bli spennende å lese historien om Stad skipstunnel når den endelig står ferdig. Minister på minister står frem og lover tunnelen, og administrasjoner som stadig drar i bremsen med nye utredninger. Ildsjeler henger seg trøstesløst på, og evner å få tunnelen et skritt nærmere hver gang.

Nå ligger den helt klar. Politikerne fra samtlige partier har sagt de ønsker den, Kystverket kan og vil bygge den, pengene er satt av i transportplan for perioden, og redere, reiseliv, ingeniører, entreprenører og kystnorge hungrer etter et nyttig motkonjunkturtiltak. Men nei, nok engang blir den sendt til utredning som vil sørge for at vi ikke rekker nødvendig tidsfrister.

Stad Skipstunnel prosjektet er tatt helt ut av proporsjoner i forhold til trenering, og kost-nytte. Tunnelen har frem til nå blitt utsatt for 20 offentlige utredninger gjennom 40 år, den er en av de få samferdselsprosjektene som har vist seg samfunnsøkonomisk i seg selv. Stad Skipstunnel vil gi en varig løsning på utfordringene med et av verdens farligste farvann, og den vil være fullfinansiert med 0,18% av et 2020 statsbudsjett. Deler vi det opp på byggeperioden på 4 år tilsvarer dette årlig 0,045% av 2020 budsjettene. Total byggekostnad for ferdig tunnel tilsvarer 4 dager av inntektene fra norsk petroleumsindustri. Hvordan kan man forsvare 40 års trenering når det ikke koster mer enn 4 dagers inntekt?

Til sammenligning brukte politikerne 5% av statsbudsjettet når de kjøpte inn hjuldampere i 1825 for å spare inn en dag på posttransport fra Oslo til Trondheim. Den ble kjøpt inn året etter at den første i verden var satt i drift i England. Dette var handligskraft og innovasjon for en sjøfartsnasjon.

Det er kanskje lett å tenke at en tunnel gjennom Stad er et lokalt trivelig prosjekt på Vestlandet i et område som det ikke bor mennesker. Men i realiteten er dette et av verdens farligste farvann. En diger flaskehals på norske kysten som ikke bare er farlig, men også skaper uforutsigbarhet for transport, slik at luft og vei blir valgt isteden. Ved Norges vestligste punkt; Stad, møtes tre havstrømmer, bølgene kolliderer og bygger seg høye over et langgrunt område som treffer den bratte Stadveggen. Disse nå kraftige bølgene blir kastet i retur over et stort område av skjær som tilfører bølgene enda mer energi før de sendes på kryss og tvers i et allerede tøft farvann. I tillegg må du legge til vind, ofte masse vind. Oppe på Stad platået blåser helt konkret asfalten av veien. Det sies av skipskapteiner at det kan ta opptil en uke etter en storm ved Stad at vannet har roet seg, og vi kommer trolig til å høre oftere meldinger om storm ved Stadt.

Ja, det finnes mulig andre ekstreme steder langs kysten i verden, men ved Stad finnes en varig løsning ut av problemet; Bygg verdens første og allerede gjennomanalyserte skipstunnel. Redningstjenesten har regnet ut at hvis et skip på størrelse med Hurtigruten skulle havarere, skal man kalle det en suksess hvis man evner å redde under ¼ av de om bord. Det blir mange sorte sekker.

Hva får Norge med en tunnel gjennom Stad armen?

Stad Skipstunnel skaper forutsigbarhet for varetransport langs Norges kyst som har ringvirkninger helt ned til Tananger havn, fremtidens godsterminal for Norge. En fast godsskip hver uke f.eks kan spare Norge for vesentlig mengde med trailere oppover Østerdalen hver uke. Bærekraft – færre trailere, og kortere seilas for å runde Stadt. Dette gir en besparelse på miljø og sikkerhet langs veier og kyst. Innfrir politisk målsetning om å få gods over fra vei til kjøl, en målsetning som blir vanskelig uten en forutsigbar kyst, som tunnelen kan levere. Åpner et nytt arbeidsmarked ved at folk lettere kan pendle fra Møre og Romsdal og Vestland. Hurtigbåtene er av forståelige grunner ikke sertifisert for å runde Stadt. Bidrar til å opprettholde befolkningen langs hele kysten som tidligere var avhengig av kysten. Kommunene rundt Stadt fremstår i dag som mindre attraktive som bosted og næringsområder, og flere av de har fått ekstra statlige tiltak. En ikke ubetydelig bonus med tunnelen er turisme før og under bygging og etter at den er ferdigstilt. Tunnelen vil være den eneste i verden, og vil for mange være et reisemål i seg selv. Dette vil gi verdensøyne mot oss og til et område som lenge har hatt utfordringer, og virkelig trenger en ny næring. Tunnelen vil være en manifestasjon av norsk ingeniørkunst og flere magasin og medier fra hele verden har allerede sine øyne på dette prosjektet. Dette vil sette Norge på kartet på linje med Pyramidene, som et av verdens underverker innenfor bærekraft og vår tids månelanding. Tunnelen vil gi en varig løsning på et eldgammelt problem, og åpne for en helt ny bruk av kysten for fremtiden.

Norge er internasjonalt kjent som en sjønasjon, og et land med vanskelig samferdsel. Ser vi på samferdselspotten i 2020 og fordeler tunnelen over statsbudsjett vil tunnelen utgjøre 0,9 % av det som er satt av til samferdsel hvert år i 4 år. I 2020 får Bane Nor 10 ganger så mye som kystverket i budsjettet, samtidig som det konkret står at målet om å få gods fra vei til sjø skal videreføres. Et mål som blir helt urealistisk hvis man ikke skaper en løsning på forutsigbarhet rundt Stad.

Paradokset er at de samme som inntar den ansvarlige holdningen fra administrativt og politisk hold ved å trenere et varig samfunnsøkonomisk motkonjunktur prosjekt i 40 år for 0,045% av statsbudsjettet eller 4 døgns inntekt fra petroleumsindustrien. Eller at man bruker 4400 % mer en budsjett på en hoppbakke i Holmenkollen, eller et tunnelbudsjett på egen garasje under Stortinget, eller bommer på 7 Stad Skipstunneler på ny jernbanetrase gjennom en by på Østlandet.

Nasjonal og internasjonal presse følger dette unike prosjektet nøye, og selv om ulykkesoddsen har stått oss bi de siste årene, vil det bli vanskelig å vri seg unna ansvaret for at man gang på gang valgte vekk å skape en løsning som kunne temmet et av verdens farligste farvann når ulykken kommer. Jeg er spent på hvor lenge politikerne våre våger å sette liv, miljø, bærekraft og økonomi på spill. Norge taper penger hver dag vi ikke har tunnelen på plass.