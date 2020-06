«Eit paradis for folk i storbyane eller, utvikling,verdiskaping, arbeidsplassar og velferd for oss som bur her»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Einar Svarstad.

Motvind-folk i Bremanger går hardt ut og angrip Norwea, SFE, Bremanger Senterparti og OED.

Med harde skyts og feilinformasjon skal vindkraftutbygginga stoggast. Det har blitt meir og meir tydeleg kva metodar som blir brukt av motstandarane for å få sympati og medlidenhet både i befolkninga, men også blant lokalpolitikarar rundt om i det ganske land.

Bevist feilinformasjon, løgn og manipulerte bildete med vindturbinar overalt, både til havs og til lands blir brukt som skremselpropaganda for å få sympati.

Det blei utøvd voldsomt press på lokalpolitikarar i valkampen 2019, og fleire gjekk til val med lovnader om å stoppe utbyggingar.

Mange tilsynelatende uvitende om at konsesjonen var endeleg.

Dette er å gje folk feil forhåpningar. Vindkraftkonsesjonar er endelege og gir utbyggar rett til bygging og drift av anlegget i 25 år.

Angrepa på SFE, OED, Norwea, Senterpartiet og andre vindkrafttilhengarar er heilt meiningslause.

SFE har gjort ein god jobb og utvikla eit godt prosjekt og fortenar honnør for det. Bremangerlandet vindkraftverk er sett på som eit svært godt prosjekt av både NVE og OED jf. Utdrag frå OED si behandling av klagesaka i 2017.

«Etter NVEs vurdering er planområdet for Bremangerlandet vindkraftverk svært godt egnet for vindkraftutbygging. NVEs beregninger viser at prosjektøkonomien er blant de aller beste av de vindkraftprosjekter som er gitt konsesjon de siste årene. Tilknytningskostnadene for vindkraftverket vil være moderate. Vindforhold og beregnede investeringskostnader tilsier derfor at Bremangerlandet vindkraftverk er et prosjekt med svært gode økonomiske forutsetninger for å bli realisert, sammenliknet med mange andre prosjekter i Norge, og departementet har vektlagt dette i vurderingen av konsesjonsspørsmålet. Prosjektet vil bidra til å dekke et økt kraftbehov i regionen og styrke kraftforsyningssikkerheten også sett i sammenheng med realisering av Lefdal gruve datasenter.»

OED gjorde også ei grundig vurdering før dei gav konsesjon. Dei trekte tilbake konsesjonen i Vågsvåg nettopp for å redusere sumvirkninga.

Som grunnegarar er vi stolte av å kunne bidra med areal til utvinning av fornybar energi, og vi er svært tilfredse med at det er Sogn og Fjordane Energi som står som eigar og utbyggar av prosjektet.

SFE er ein stor og viktig aktør i Bremanger kommune. Dei har brei støtte både blant politikarar og innbyggarar i Bremanger og dei har vår fulle støtte i realisering av prosjektet. Å skulde dei for inntrenging er meiningslaust tøv.

At motvindfolka skammar seg over Sp er heilt forkasteleg. Bremanger Senterparti er det einaste partiet som følgde programmet sitt, og valresultatet hausten 2019 synte at dette ikkje var feil.

Senterpartiet har lytta til grunneigarane og lokalbefolkning, og dei er politikarar for oss som bur her.

I Arbeiderpartiet er det også fleirtal blant medlemane for utbygging.

Også i Høgre er fleire medlemmar positive.

Bremangerlandet vindkraftverk er eit flott prosjekt, og vi er sikre på at dette blir eit atraktivt utfartsområde når det står ferdig, vi ser ein voldsomt auke i bruk av fjellområda rundt slike vindkraftverk elles i landet. Og no også ved Hennøy vindkraftverk på Marefjellet.

Utbygginga til en milliard kroner vil gje ei enorm verdiskaping både i byggefasen og driftsfasen, det vil bli nye arbeidsplassar og inntekter til fellesskapen som kjem alle innbyggarane i kommunen til gode.

Vi har dei beste vindressursane i Europa, det er flott å kunne utnytte desse og delta i fornybar satsinga.

Vindkraftdebatten har i det siste utvikla seg i feil retning, og sist helg kunne vi lese om trugande åtferd mot prosjektleiaren i Trønderenergi, der ein vindkraftmotstandar er dømd til fengsel.

Olje og Energiminister Tina Bru blei sist veke tilropt med skjelsord og forsøkt hindra adgang til et møte i Østensjø Rederi. I ettertid har hun motteke drapstruslar og oppfordringar på Facebook som er heilt meiningslause. Ho fekk også beskjed om at ho øydela liv. Hop seier at ho følte seg utrygg og at det heile var svært ubehageleg.

Dette er total mangel på folkeskikk og manglande respekt for demokratiet.

Slik kan vi ikkje ha det. Vi kan ikkje la slike ytterleggåande demonstrantar få styre framtida vår. Då har demokratiet tapt.