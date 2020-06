Meninger

Dette åpne brevet til kommunal- og moderniseringsministeren er skrevet av Dagfinn Hessevik fra Raudeberg.

Handel og kjøpesenter i nordre del av Kinn kommune

Det tas utgangspunkt i notis i Fjordenes Tidende den 5. juni i år.

Sitat: I medhald av plan- og bygningslova § 8-4 andre ledd, jamfør § 8-5 andre ledd, godkjenner ikkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillegget i punkt 1.3 i regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter for Sogn og Fjordane, vedteke av Sogn og Fjordane Fylkesting 8. oktober 2019, som Fylkesmannen i Vestland har innvending til. Saka blir send i retur for fornya handsaming i Vestland fylkeskommune. Sitat slutt

I Fjordenes Tidende den 5. juni kan en også lese følgende:

Sitat: Departementet viser til at Fylkesmannen meiner handelsføresegna er i strid med statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, og han grunngjev dette med at å opne for fleire sentrumsområde vil føre til sentrumsspreiing og auka bilbruk.

Som innbygger er jeg opptatt av at lokalsamfunnet vårt skal funksjonere på best mulig måte. Fylkesmannens standpunkt i saken så vidt jeg kan se, er at han vil hindre videre utbygging av bl. a. Måløy Stormarked, og dermed redusere mulighetene for at det utvikles nye tilbud for oss som bor her. Konsekvensen av dette er at vi i større grad enn nødvendig kan bli henvist til å søke tjenester på steder som ligger flere titalls kilometer borte. Regner ikke Fylkesmannen med at dette vil medføre mer bilbruk? Her kan det kanskje være passende om Fylkesmannens logikk blir forklart.

Jeg er verken politiker eller jurist, og kjenner ikke enkelthetene om saksgang og lovgivning. Men jeg er ikke helt uten kjennskap til lokalsamfunnet vårt, og vil gjerne at dette fortsatt skal utvikle seg på måter som tjener til beste for oss som bor her. Så vidt jeg kan forstå, har Sogn og Fjordane fylkesting innsett at statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging ikke uten videre er tilpasset topografien, og at det derfor kan være fornuftig med en tilpassing til de lokale forholdene. Det tjener derfor til fylkestingets ære at det har gjort et vedtak som man som innbygger kan finne tjenlig og fornuftig.

Siden dette brevet også er ment som en orientering til fylkestingsrepresentantene i Vestland, finner jeg det passende med en orientering til disse:

Den delen av Kinn kommune som ligger nordenfor Frøysjøen, vil jeg her kalle Rest-Vågsøy. Innbyggertallet er noe mellom 5 og 6 tusen. Måløy som var kommunesenter i Vågsøy kommune har noe over 3000 innbyggere. Stedet ligger på østsiden av øya Vågsøy. Derfra har det vært bru over til fastlandet siden 1974. Det bebyggelige arealet langs stranda fra Sæterneset til Gottebergshammeren er for det meste bebygd.

Bygging av så vel næringsbygg som boliger og skole har i de seinere årene i stor utstrekning foregått i Deknepoll- og Skavøypollområdet som ligger på fastlandssida. Her er det allerede etablert noe handel:

I Måløy Stormarked: Gangsø eftf. As (møbler), Cubus (klær), El-kjøp (elektro), Europris (assortert), Sports Måløy og Bakerie (bakervarer).

Utenfor Måløy Stormarked: Berge & Co. og Toyota Nordfjord (begge bil), Rema 1000 og Kiwi (begge dagligvarer), Ulvesund Elektro, Tess (slanger m. v.), Intersport, XL Måløy og Byggfag Dragebygg (begge byggevarer), Asgeir Solheim AS (båter, motorer og båtutstyr).

Jeg har her best mulig satt opp bedrifter der man kan komme innom for å handle, men ikke bedrifter som driver produksjon eller service i større skala som f. eks. bunkring eller trålservice.

Tatt i betraktning at der er allerede ikke så liten handelsvirksomhet på fastlandsida, og at der allerede bor en ikke ubetydelig befolkning, må det være tillatt å oppfatte Fylkesmannens argument om økt bilbruk som søkt.

Min konklusjon er:

Her bør man av hensyn til lokalsamfunnet ikke godta Fylkesmannens innvending til Regional handelsføresegn, vedtatt av Sogn og Fjordane fylkesting 8. oktober 2019.