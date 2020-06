«Hva er betydningen av tilbakemeldinger når det ikke finnes spor av forbedringsmuligheter i innlegget fra NRK»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk og er et svar til NRK Vestland.

NRK og valg av musikk

Jeg har tillatt meg å sette et kritisk blikk på distriktssendingene som går ut over eteren i Førde og fått svar fra distriktsredaktør i NRK Vestland, Dyveke Buanes. Hun innleder sitt innlegg med at «Tilbakemeldinger fra publikum er veldig viktig for oss.» Mitt spørsmål blir da om betydningen av tilbakemeldinger når det ikke finnes spor av forbedringsmuligheter i innlegget hennes?

La meg innledningsvis si at hadde jeg ikke vært tvunget til å betale kr 1.700,- over skatteseddelen for å høre og se på NRK, ja, så hadde jeg ikke tatt pennen fatt og kritisert hva som blir sendt. Men så lenge jeg blir pålagt denne «straffeskatten» må man ha både lov og rett til å komme med innspill.

I min første henvendelse kritiserte jeg overdreven bruk av sanger med engelsk tekst i lokalsendingene. Jeg mener at her har lokalradioen en viktig rolle, nemlig å profilere og fremme lokale aktører, slik at folk flest vet hva som foregår av musikkliv i vårt fylke, og at Tono-avgiften kan tilfalle flest mulig norske utøvere, fremfor at disse pengene sendes rett ut av landet, spesielt i de vanskelige tidene denne bransjen er i i dag.

Hvorfor dette ikke blir gjort fremkommer i Buanes sitt svar. Hun skriver nemlig at musikksjefen sitter i Trondheim, og har ansvar for all musikk i NRK's største radiokanal. Det overrasker nok flere enn meg at musikken i lokalsendingene styres fra Trondheim og ikke lokalt. Det er nok mange som undrer seg over hvorfor det er blitt slik i en så stororganisasjon som NRK. Det kan umulig være mangel på folk. Bare i Førde sitter det ca. 40 ansatte, på landsbasis sitter det tett oppunder 1.000 som arbeider med lokalsendingene, og tro meg totalt innen NRK er det ca. 4.000 ansatte, ja, for ikke å glemme at de også har ca. 500 deltidsansatte!

Når man ser på denne enorme arbeidsstyrken skulle man tro at man hadde tid til å plukke ut musikk som i større grad var tilknyttet lokalsendingene rundt om i landet. Dette ville jo blitt adskillig med spennende og fargerikt enn om alt kommer fra et kontor i Trondheim?

Som alle ser, det er ikke mangel på folk i NRK-systemet, og jeg vil hevde at det er heller ikke mangel på penger. Jeg var innom «straffeskatten», lisensavgiften på ca. 1.700 pr. person. Den må vi alle betale uansett om vi hører eller ser noe av det som blir sendt på NRK. Denne skatten innbringer hele 6 milliarder kroner som i dag går med til å drifte NRK. Seks milliarder kroner er alvorlig mye penger. Men det må nok til, for kringkastingssjefen er ikke spesielt billig i drift, bare han alene har hele 3,3 millioner i årslønn, ganske nøyaktig dobbel så høy lønn som statsministeren! En ting er sikkert, svært lite av disse 6 milliardene går til ny produksjon av for eksempel serier, eller filmer. Over hele «fjøla» er det repriser på repriser døgnet rundt.

Det som nok er største problemet innen media i Norge, er nok at de beskytter hverandre. Det er ingen som tør å komme med kritiske merknader eller spørsmål om hverandre. Det vet de innbyrdes vil straffe seg, dermed blir det kun en plagsom «mygg» som meg som av og til summer litt ubekvemt i øre og dem, og slike er det er jo fort gjort å daske til, eller aller helst tie ihjel! Så blir det atter en gang stille, og alt kan fortsette med det gamle …