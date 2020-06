«Kan du hjelpe oss, Henriette?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Øystein Sandøy.

Dette vesle skrivet er sikkert litt i utakt med tida, og dei tema som dominerer per dato: Dvs. korona, rasisme, og alt dertil høyrande. Kanskje eg heller burde ha gått enkelte personar i næringa vår litt nøye etter i saumane for å finne ut om dei fortente sitt gode ettermæle. Kva med til dømes tidlegare leiarar i Norges Fiskarlag og Fiskebåt? Brukte Johan J. Toft ordet «ne…»? Tok Rasmus Ervik berre kvite menn som mannskap? Behandla Einar Hepsø og Inge Halstensen konene sine med såpass respekt at Marie Simonsen kunne godkjenne det? Var dei klimabevisste etter dagens standard? Ikkje? Få dei ned av pidestallen litt brennkvikt, og inn i den gapestokken dei høyrer heime i!

Dette er eit minefelt, og eg finn det greiast å liste meg på tå inn att på trygg grunn. Eller; når eg tenkjer meg om: La meg oppsøkje varmen, det gode humøret og kompetansen om næringa vår der eg veit eg vil finne det: På kontoret til Sogn og Fjordane Fiskarlag. Eg bankar høfleg på døra, går inn, og blir møtt av alltid hyggelege og hjelpsame dagleg leiar Henriette Skaar. Kanskje eg heftar henne vekk frå viktigare gjeremål, men eg har enno til gode å bli jaga ut att. Kaffien kjem på bordet, og verdensproblema blir løyst i eit imponerande tempo.

Ein ting slær meg: Ho sit der stort sett åleine. Ho har hendene fulle med telefonar, E-postar, og dei allehande skriv og korrespondanse som stillinga inneber, men det blir sjeldan det same som kontakt ansikt til ansikt. Ho har – tilliks med alle oss andre – behov for å føle stemninga og haldningane på pulsen, og det er ikkje alltid like lett via telefon og E-post. Det personlege oppmøtet er og blir det beste, og det let seg så lett som ingen ting gjere på ein såpass sentral plass i fiskerisamanheng som Måløy. Flåten i «gamlefylket» Sogn og Fjordane er innom jamt og trutt, og dei fleste i «nyefylket» Vestland for den del. Vi har alle saker og ting vi meinar bør takast opp i organisasjonane og i politikken, og eg påstår utan å blunke at Henriette er per dato den beste bodberaren vi har innan rekkevidde her hos oss.

Henriette har ein kjepphest: Det er ganske enkelt at dersom ikkje Norges Fiskarlag blir «brukt» i ynskjeleg grad, så er faren stor for at den større flåten meir og meir vender seg til Fiskebåt, og den mindre og minste til Norges Kystfiskarlag. I aller verste fall hamnar Norges Fiskarlag mellom stolane, og då taper vi alle. Laget har politisk tyngde, ei stolt historie og mange generasjonar si opparbeidde prestisje i bagasjen, men det nyttar lite dersom vi – medlemene – ikkje nyttar oss av det apparatet som er tilgjengeleg, og som ligg rett framfor nasen på oss. Likeeins bør det vere ei sjølvfylgje at aktive fiskarar er medlemer. Onkelen min var i si tid formann i lokallaget heime, og han kom med medlemsboka i eine handa, og den andre hadde peikefingeren lyfta: «Ingen diskusjon; du er medlem»!!! Det var jamgodt med konfirmasjonen.

Tidene har saktens forandra seg sidan dess, men til gjengjeld er sakene blitt meir komplekse og uoversiktelege. Desto meir treng vi då oppegåande personar som kan ta tak i dei, og bere dei fram til rette vedkomande. Den/dei folka har vi midt i blant oss. Alt som trengs er eit høfleg «god dag», og «kan du hjelpe oss, Henriette»?

Det kan ho!