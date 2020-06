Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av leiar Nils Myklebust og gruppeleiar Sidsel Kongsvik på vegner av Kinn Senterparti.

Når vi les kommunaldirektør Terje Heggheim sitt fredagsbrev, så undrar vi oss over kva i all verden det er kommunaldirektøren meiner med det han skriv under overskrifta «kommunestyret». Du har sjølv skrive at administrasjonen i Kinn skal få eit klarare språk som er lett å forstå og vi spør, kva er det du her meiner?

Sitat: «Mitt håp for dei neste seks månedane og i tida som kjem, er difor at når dei som fekk til intensjonsavtalen, vel å samarbeide, håper eg at det vil sikre dei viktige sakene. At vi byrjar å sjå resultatet av kommunesamanslåinga. Dei som bur i Kinn fortener det».

Håpar på eit betre klima for politikken Ber politikarane samarbeide til det beste for innbyggjarane i kommunen – Når politikken vert vanskeleg, vert også arbeidstilhøva til administrasjonen det, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt siste fredagsbrev før sommaren. Han håpar dei neste månadane og tida framover vil bringe med seg eit betre samarbeidsklima i den nye kommunen.

Betyr dette, Heggheim, at du blandar deg bort i politiske konstellasjonar og kva vedtak dei gjer?

Er ikkje det å blande seg direkte bort i kva politikarane vedtek? Er dette vanleg? For som du sjølv skriv: «Ein kommunedirektør skal seie lite om korleis folkevalde organiserer arbeidet sitt.Ï Men her gjer du, slik vi tolkar det, det reint motsette. Sei oss imot om vi tek feil.

Er det verkeleg slik at kommunaldirektøren går ut offentleg og seier at han ynskjer delar av kommunestyret som ikkje ville fylgje hans linje med å bruke 41 millionar kroner av oppsparte midlar vekk frå innflytelse og styring?

Vi spør fordi ditt språk kan tolkast dit hen. Vi håpar at vi tek feil.