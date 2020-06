«Livsfarlige vindmøller»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen, samfunnsdebattant:

I den senere tid har det vært en rekke avisinnlegg i Sunnmørsposten og lokale aviser på Møre angående utbygging av vindmøllepark på Haramsøy. Det har vært demonstrasjoner med støtteerklæringer fra det ganske land. Norge har for tiden stort kraftoverskudd, så jeg skjønner ikke hvorfor Staten på død og liv vil trumfe gjennom utbygging, men her som i mange andre tilfeller er det pengene som rår. Staten hevder de ikke kan endre på gitte konsesjoner, men professor i offentlig rett, Ole Kristian Fauchald, er uenig. Han mener Olje- og energidepartementet har hatt god mulighet til å stanse prosjekter om de hadde villet. Da vindmølleutbygging ble vedtatt for 20 siden var det snakk om turbiner på knappe 100 meter, mens turbinene nå kan være over 200 meter. Jeg har fulgt med i debatten og lest alle innleggene, både for og imot utbyggingen, men skal ikke her komme med mine personlige meninger om utbygging eller ikke. Imidlertid har en slik utbygging så store konsekvenser for samfunnet, at en folkeavstemming burde etter min mening være et absolutt krav.

Hell i uhell

Man skulle tro at alle argumenter for og imot utbygging var lansert, men jeg kan ikke erindre å ha lest noe om vindmøllehavari med de konsekvenser det medfører for miljøet. La meg derfor bringe videre noen tankevekkende punkter fra et leserinnlegg skrevet Hallvard Slettevoll, nestleder i folkeaksjonen ”Stopp rasering av kysten”. Innlegget sto på trykk i Sunnmørsposten 7. Februar 2006.

”De siste par år har vi sett minst 4 eksempler bare i Norge på at vindmøller er en stor trussel for mennesker som er i nærheten”, skriver Slettevoll. Han viser mellom annet til episoder på Hundhammerfjellet i Trøndelag, der det i løpet av bare noen uker har vært to alvorlige vindmøllehavari.

Vingeblad på 43 meter og med en vekt på 10 tonn braste inn i et maskinhus der fire menn oppholdt seg. Til alt hell holdt taket på huset, men det kunne lett blitt en katastrofe. Siste uhell skjedde 20. januar i 2006, da to blad løsnet og falt av, mens et tredje ble hengende og slenge i toppen av mølla.

Vinger på flukt

En annen alvorlig hendelse skjedde ved Hydros vindkraftverk i Havøygavlen i Finnmark. I en storm raste ei mølle opp i et alt for stort turtall og lot seg ikke stoppe. Bremsene som skulle holde igjen, sviktet, og etter en stund falt toppen av vindmølla - inkludert vingene - ned, og ble spredd over et større område. Området så nærmest ut som en krigsskueplass, med kratere i bakken der delene hadde landet. Rystelsene kunne merkes i alle hus i nærheten. I tillegg rant gearolje fra mølla ut i terrenget.

I Harøy vindpark ved Ålesund ble det konstatert sprekker i vindmøllebladene, noe som kunne ha forårsaket en ulykke om det ikke var blitt oppdaget.

Fra utlandet er det rapportert om flere lignende hendelser, også med tap av menneskeliv.

I Sør-Sverige falt ei vindmølle ned. Mengden olje som rant ut, overrasket de fleste; det var nesten 1 000 liter.

Sesam-sesam

Det viser seg gang på gang at vindmøllene som blir bygd, ikke har tilstrekkelig kvalitet til å tåle påkjenningene de kan bli utsatt for på norskekysten. Bedre kvalitet betyr høyere pris, og der ligger problemet for vindkraftutbyggerne; det blir for dyrt og ulønnsomt. De gambler i stedet på at de skal finne en ”sesam-sesam-løsning” som kan være god nok. Hittil har de ikke bevist at de har lyktes. For når møllene kan falle ned, eller ta fyr etter lynnedslag i Trøndelag og i utlandet, så kan det samme skje her. Jeg er tilbøyelig til å være enig med Slettevoll, som skriver til slutt:

”De som får slike ustyrlige kolosser som naboer, har virkelig grunn til å engste seg, og jeg vil tro det blir dårlig med nattesøvnen når stormene raser og vindmøllene ruser.”