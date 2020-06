«Derfor fungerte ikke samarbeidet med Kinn Sp»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kim Gunnar Jensen, Kinn Ap.

I ulike fora og media ser jeg at Kinn Sp streber etter å tillegge Kinn Ap ulike motiv for hvorfor det ble brudd i samarbeidet mellom Ap og Sp. Først og fremst vil jeg poengtere at det var Kinn Sp som ikke klarte å slutte seg til fellesframlegget fra Ap, Sv og MDG. Videre ønsker jeg å presisere mine standpunkt for å gå ut av samarbeidet med Kinn Sp, om man i det hele tatt kan kalle det et samarbeid:

- Kinn Sp forholdt seg bare til samarbeidsavtalen dersom den var i tråd med deres egen overbevisning.

- Kinn Sp var ikke til å stole på. Samme hvor mye tid å krefter som ble investert i å gå gjennom sakene på forhånd å legge en felles plan, viste vi aldri hva SP ville stemme for. De kunne stemme med oss, mot oss, dele seg å stemme både for og imot oss. Med andre ord totalt uforutsigbart.

- Kinn Sp brukte enhver anledning til å snakke ned og motarbeide våre saker i samarbeidsavtalen.

- Kinn Sp brukte enhver anledning til å snakke ned kommunen.

- I sum gav dette et uforutsigbart styresett som manglet den klare retningen som den sterke kystkommunen skal ha. Kommunevåpenet vårt er baugen på båten som fosser frem, ikke en båt med slagside som går i ring.