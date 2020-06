«Ressurskrevjande tenester blir enklare for kommunane»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Torill Eidsheim og Frida Melvær, stortingsrepresentantar frå Høgre.

Kommunar som har innbyggarar med eit ekstra behov for helse- og omsorgstenester får ein del av dette dekket av staten. Denne støtta har allikevel ikkje vore dekkjande for alle kommunane – det rettar vi no opp i.

Utfordringa med den gamle ordninga var at mindre kommunar med mange ressurskrevjande brukarar har hatt ein høgare kostnad samanlikna med større kommunar. Høgre saman med Venstre, KrF og FrP ryddar opp i dette for kommunebudsjettet kommande år. Vi har bedt regjeringa om å endre ordninga slik at mindre kommunar med fleire brukarar får ein større andel av støtta.

Heilt sidan denne tilskuddsordninga blei oppretta har det vore ein sterk auke i utgifter til ressurskrevjande tenester. Det har også vore ein auke i antal mottakarar av desse tenestene. Kommunane har ikkje i like stor grad blitt kompensert for denne auken. Det har resultert i at nokre kommunar har fått store problem med å tilby innbyggarane dei tenestene dei fortener utan at det går utover andre tenester i kommunen.

Bak tala, orda og formuleringane er det enkeltmennesker og familiar. Det er liv som skal levast, draumar som skal oppfyllast og relasjonar som skal takast vare på.

Tilbodet til dei som treng ekstra hjelp frå den kommunale omsorgstenesta skal ikkje stå eller falle på kommunen sine økonomiske prioriteringar. Vi er derfor svært glad for ei endring som vil kunne gi innbyggarane det tilbodet dei fortener.