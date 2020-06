«Så mykje var Kinn Ap til å stole på»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kinn Senterparti.

Ap bryt med Sp fordi Sp ville rette opp ein økonomi som er ute av kontroll.

Då vi i haust inngjekk ei politisk avtale med blant andre Kinn Ap, så var det med ein viss skepsis og vi hadde friskt i minne sviket frå Vågsøy Ap. Men vi vart forsikra at dette ikkje kom til å skje. Tove Lill Refvik Volle sa at ho hadde vore med og brote ei avtale med Sp, og ho garanterte at det kom ikkje til å skje igjen. I tiltru til at der var meir truverdige folk i Flora Ap så valde vi likevel å inngå ei politisk avtale .

Denne avtala omhandla at vi saman skulle prioritere dei lovpålagde oppgåvene som skule, helse og tekniske tenester først, og fekk vi rom for meir, så skulle vi vere med på det.

Den omhandla også at det Kinn kommune fekk frå Havbruksfondet ikkje skulle nyttast til drift.

Vi hadde også med at eigedomskatten ikkje skulle auke i perioden.

Sp gjekk til forhandlingane om budsjettet for 2020 med dette i minne.

Gjennom desse forhandlingane så er det å gi og ta. Sp fekk inn formuleringar i tekstdelen som sa fylgjande:

«Rådmannen skal i løpet av våren 2020 ha føretatt ein gjennomgang av investeringane i kommunebudsjettet og komme til bystyret med ei sak om korleis disse bør gjerast.

Det er ein føresetnad at politikarane skal vere løpande involvert i budsjettprosessen, gjennom hovudutvala og formannskapet som finansutvalet, for å bli betre kjent med heile Kinn sine investeringar.»

Dette punktet var vesentleg og er lagt inn og vedtatt i budsjettet, fordi vi ville ha styring med investeringane og når investeringane blei sett i gang.

Dette måtte rådmannen til slutt i siste kommunestyre beklage at han ikkje hadde gjort etter spørsmål frå Asgeir Solheim. Etter først å komme med nokre utydelege svar.

Men kva opplevde vi?

Verken rådmannen eller ordførar tok noko slags omsyn til dette og vi las i Firdaposten i februar at no var ein alt i gang med rydding av grunnen til fotballhallen. Vi forstod ingen ting, heller ikkje kva midlar det var brukt av. På spørsmål om dette opplyste ordførar og rådmann at det var brukt gåvemidlar. Kva for nokre, ville vi vite? Då kom der to versjonar. Innsamla gåvemidlar og tilskot frå fylkeskommunen.

Klart at dette skapte uro i Sp si gruppe, vi hadde ein følelse av at vi vart lurte og ikkje tekne på alvor.

Korleis ordførar og rådmann kan sette i gang dette utan at der føreligg politiske vedtak, verken i plan og samfunn, formannskapet eller kommunestyre, slik det står i budsjett, er for oss ei gåte.

Då Fredrik Egeberg, etter at kommunalsjef Ellen Jåvold opplyste at ingen jobba med Skram skole, reiste han spørsmålet om kva admininistrasjonen var opptekne med? Dette kom heller ikkje noko svar på, heller ikkje etter å ha etterlyst svar på dette gjennom media.

Sp har heile tida vore opptekne av at vi skulle ha ein ryddig økonomi i botnen for Kinn, der vi først og fremst skal sikre innbyggjarane våre tilgjengelege og gode kommunale tenester. Vi har ikkje opplevd at Ap er like opptekne av dette. Her er det rådhus og fotballhall som er viktig. Til tross for allereie høg lånegjeld og overforbruk på drift, er det berre å dure på med endå meir låneopptak. Dette er bekymringsverdig

Vi var etter kvart svært uroa over at der ikkje kom noko slags økonomirapportering. I samband med rådmannen sitt framlegg til revidert budsjett, som skulle handsamast i kommunestyret knappe to veker seinare, kom sjokket. Dette vart mykje større enn sjølv Sp hadde førestilt seg. Som Daniel Henriksson i Raudt har uttrykt: «At det skulle gå så gale så fort, hadde vi aldri trudd».

Rådmannen la opp til at ein skulle bruke mesteparten av oppsparte midlar frå begge kommunane, heile 41 millionar kroner i 2020. Dette kunne ikkje Sp vere med på og kravde innsparingar som måtte starte raskt. Det var faktisk Ap einige med oss i det felles formannskapet den 11.6, der det vart vedteke å spare inn 15 millionar meir enn rådmannen, og tiltak skulle starte raskt.

Men i same møte kom det signal om at kommunen mest sannsynleg vil få ca 20 mill. kr meir frå Havbruksfondet enn det som var forespeila i revidert budsjett. Likevel ikkje like mykje som var budsjettert med i opprinnelig budsjett for 2020. I hht. samarbeidsavtalen var vi samde om at desse midlane ikkje skulle brukast til drift.

Då ville plutseleg ikkje Ap vere med på innsparingar lenger. Vi kunne aller nådigast få med 2 mill i innsparingar på administrasjonen. Dette kunne Sp ikkje godta. Dette fordi Sp meiner at det då vil verte endå verre å få i hop eit budsjett til hausten og at dette ikkje er ansvarleg økonomisk politikk.

Det er mange tal mellom 2 og 15, så å møte oss på 5 millionar i innsparingar slik Sp krevde, er ikkje urimeleg.

Kvelden før kommunestyremøtet der budsjettet skulle handsamast, fekk vi melding om at Ap hadde inngått budsjettavtale med V og H.

At Venstre var med på dette er ikkje noko å undre seg over, men at Høgre var med på dette forundrar oss. Desse tre partia prøvde å få til eit samarbeid etter valet i haust. Den gong vart dei ikkje samde.

Både ordførar og varaordførar uttalte til pressa at vi måtte sette oss ned og snakke om dette, og ikkje gjere noko overila. Sp står ved lag på sine ord, og har derfor ikkje vore i kontakt med andre parti angåande samarbeid. Men tysdag 23.06.20 fekk vi melding om at Ap bryt samarbeidet med Sp så då gjaldt tydelegvis heller ikkje det lenger. Kva som skjer med MGD og SV veit vi ikkje. Men ikkje berre det. Vi er orientert om at Kinn Ap allereie rett etter møtet sitt måndag 22.04.20, der dei bestemte seg for å bryte med Sp, var i kontakt med Høgre og Venstre for å sikre seg eit samarbeid. Sp var då uvitande om at samarbeidet var over, og vi kan ikkje la vere å spørje oss: hadde det vore det om ikkje Ap allereide hadde sikra seg eit nytt fleirtal? Dette er, etter vårt syn, eit uredelig og skittent spel.

Konklusjonen på dette er at Kinn Ap er like upåliteleg som Vågsøy Ap var. Dei som åtvara oss om å gå i samarbeid med disse folka fekk dessverre rett, vi som trudde på dei og stolte på lovnadane tok feil.

Kinnskuta er på veg i fallgarden og dei manglar skipper som ser farane og legg om kursen. Eller er det auke i eigedomskatten som skal berge Kinnskuta?