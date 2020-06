«Naudrop frå ein med feil hudfarge»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Øystein Sandøy.

Mobbing og diskriminering på grunn av hudfarge er ei dødssynd!! La det vere uttrykkeleg slege fast. Sidan det brutale drapet på George Floyd i Minneapolis har dette vore til dei grader sett på dagsordenen; eg hadde nesten sagt på godt og mindre godt. På godt fordi dette problemkomplekset blir sett under lupa, og vonaleg teke tak i på ordentleg vis. På mindre godt fordi det har spora av, med høge rop om riving av statuer og endring av namn på gater og plassar. I mine auge er og blir Churchill ein helt, og Ludvig Holberg ein genial dramatikar.

Eit nytt ord har dukka opp i det norske vokabularet. Dei aller fleste orda med henvisning til hudfarge er funne belastande, og dermed har ein kome opp med sjølve universalløysinga: «Melaninrik», altså rimeleg velutrusta med pigment. Eg har enno ikkje høyrt ordet bli kommentert av ein mørkhuda (kan ein bruke det ordet?), men eg ville ikkje bli døyten forundra dersom det avstadkom fylgjande svar og kommentar: «Spar oss!! De blir ikkje det spor meir tolerante ved å koke i hop slike teite ord»!

Som sagt; mobbing og diskriminering på grunn av hudfarge skal ikkje forekome. Men inneber det at ein og kan snu på flisa? Kva med oss «melaninfattige»? Vi som har lidd den vanskjebne å bli fødde med raudt hår, sart hud, og der antal pigment nærmast må kallast mangelsjukdom. Vi som helsar eikvar lita sky på himmelen velkomen, som aldri får store nok parasollar, og må smørje oss inn med olje i mengder som gjev assosiasjonar til Statfjord A. Vi som gjennom alle tider har måtta tole kommentarar som «du ser jo ut som eit lik, mann»! «Er skjorta grodd fast på skrotten din»? «Sjå til å kome deg ut i sola. Du ser ut som ein galvanisert spikar»!

For mange år sidan overhøyrde eg ei ordveksling. Ein mann var nett attkomen frå ein lengre linetur, og fekk slengt i seg: «så bleik du er». Skipparen høyrde det, og kvæste i: «Kva i heitaste hadde du venta av ein som har vore henvist til innsida av ein blekkboks i sju veker»? Han hadde sjølvsagt rett, og dessverre er det slik at mange sin arbeidssituasjon inneber at friluft og soling er nærmast ein draum bakom sju blånar. Vidare kan det vere slik at ein rett og slett ikkje toler direkte sollys i uavgrensa mengder. Skrotten vår er ikkje laga for det, og den minste uforsiktige omgang med ultrafiolette strålar resulterer i ein hudfarge som gjer seg atskilleg betre på ein nyfødd grisunge.

Nei, det er ikkje greitt, sann! For mykje gjev diskriminering, og for lite gjev spydige kommentarar. Lukkelege er dei som kan iføre seg shorts og bikini, og vere brune som tare etter nokre få dagar med sol og godver. Men det er ikkje alle som er så heldige, og dersom hudfargen skal vere unnateken nedlatande haldningar – noko han skal - så kan ein godt tenkje seg om før ein slepp låtten og gliset laust på ein bleik, «melaninfattig» stakkar. Kanskje er det vi bleike som ein vakker dag kan hevde oss diskriminerte på grunn av hudfarge. Kan eg då i så fall halde meg langt unna direkte sollys, hovudsakeleg innandørs, for så å krevje ekstra torskekvote på humanitært grunnlag…?