«Ordføraren likar dårleg at vi i Raudt advarer mot høgredreiing i Ap»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Daniel Henriksson, Kinn Raudt.

Ola Teigen likar dårleg at vi i Raudt advarer mot høgredreiing i Ap. Angrep er det beste forsvar, seier man. Og det er vel det Teigen prøvar på når han prøvar å framstille Raudt som privatiseringsparti i sin Facebook-kommentar til vårt siste avisinnlegg.

Han viser til at Raudt gjekk inn for at bygdefolket skulle få starte privat skule på Bryggja etter at Ap sørga for å få lagt ned skulen der. Ein høgst velfungerande skule som Ap attpåtil hadde laga skriftleg avtale på at dei skulle oppretthalde. Den avtalen sikra den gong Ap ordførarvervet i Vågsøy + mange andre verv i forrige periode.

Raudt kjempa hardt for å beholde Bryggja skule. Då Ap i lag med Høgre og Venstre la ned denne offentlege skulen svarte folket på Bryggja med å ta initiativ til å starte opp ein privat skule. Raudt støtta folket i kampen for den offentlege skulen til siste slutt. Men i valet mellom ingen skule og ein privat skule støtta vi også folket på Bryggja då dei prøvde å gjere det beste ut av den situasjonen Ap hadde sett dei i!

Denne utviklinga har vi sett i mange år no. Ap og andre sentraliseringsparti legg ned grendaskular i stort omfang og bygdefolk prøver å svare på nedleggingane ved å starte opp alternative skular a la Montessori og andre. Slik sett er det Ap som ber eit stort ansvar for privatiseringa av skulesektoren. Ola Teigen og Ap meiner tydelegvis at det er betre med ingen skule i bygdene. Då veit vi kva vi har i vente i det nye samarbeidet med H og V i Kinn kommune.





Daniel Henriksson

Raudt Kinn