«Raudt sine mange ansikter»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av ordførar i Kinn, Ola Teigen (Ap), og er eit svar på eit tidlegare innlegg Kinn Raudt og Daniel Henriksson innlegg.

I eit lesarinnlegg kjem Kinn Raudt med uro for eit eventuelt samarbeid mellom Ap, Høgre og Venstre. Raudt fryktar privatisering av kommunale tenester.

I ein kommentar på Facebook kunne eg ikkje anna enn å seie at siste privatisering av kommunale tenester, eg kan huske, var å opprette ein kristen privatskule på Bryggja til erstatning for den kommunale. Raudt støtta dette, Høgre og venstre var imot. Mitt poeng var at i praktisk politikk er Raudt både positive til privatskular og heller ikkje motstandar av ein kristen formålsparagraf sjølv om det er i strid med eige partiprogram.

I forrige periode hadde Raudt i Vågsøy samarbeid med Frp og må nok soleis har god erfaring med faren for høgredreiing og det er kanskje difor Raudt no advare Ap. Men i siste kommunestyremøte kunne Geir Oldeide fortelle kor nøgd han var med Frp, eit parti som er godt til høgre for både Venstre og Høgre. Eg syns det er flott at Raudt finn likesinna som dei samarbeider godt med, men privatisering av kommunale tenester gjer Raudt betre med Frp si hjelp, enn med Ap.

God sommar!