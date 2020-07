«Seks måneder i Kinn kommune»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Doris Christensen, Vågsøy Arbeiderlag i Kinn Ap

Lederartikkelen i Fjordenes Tidende 26. juni bidro til at jeg griper pennen og tenker høyt fra mitt politiske perspektiv og liv. Det er bra å gjøre opp status. Vågsøy Arbeiderlag viste meg tillit tross et kort bekjentskap. Jeg er leder de neste to år. Kommunevalget resulterte i at jeg beveget meg oppover på lista og jeg takker for tilliten fra alle dem som stemte på Ap og meg. Som fast medlem av Oppvekst og kulturutvalget og andre vara til kommunestyret er jeg nå mange erfaringer rikere.

Redaktør Wåge stiller spørsmål ved om politikere er til å stole på for innbyggerne våre. «Kven kan dei stole på?» og «Blir det bra?», spør han. Som den største partigruppa i kommunestyret og med ordfører har vi hatt en kronglete start på grunn av vansker i samarbeidet med den nest største gruppa, Senterpartiet.

Arbeiderpartiet og Sp ligger politisk nær hverandre i grunnleggende syn på samfunnsstyring, økonomiske prioriteringer, velferdsordninger og samarbeid med arbeidsliv, næringsliv og distriktspolitikk. Det er naturlig at Ap søker samarbeid med dem. Sentraliseringen er en drivkraft som er vanskelig å få has på. Både offentlige og private arbeidsplasser er viktig for å opprettholde og stimulere til en spredt bosetting. At skoler skal fylle funksjonen som lim eller motivator der det er svært få innbyggere – mener jeg er å gjøre barn til et instrument i de voksnes agenda.

Medisinen mot nedlegging av skoler er å øke innbyggertallet – til det trenger kysten bedre infrastruktur og flere arbeidsplasser. Både private og offentlige. Når vi lokalt strever med samarbeid så handler det om lokale forhold og folk, mer enn politiske grunnverdier. Det er sånn det er, men jeg syns det er veldig synd. Sp er et stort parti og Ap mente vi hadde grunn til å vise tillit til at et stort parti tar sitt ansvar i en langsiktig (fireårig) styring av Kinn kommune. Ap sin kommunestyregruppe ser fremover og ikke bakover. Hva som ligger i historien, vel vi kan skrive ny historie. I det ligger potensielt en naivitet, men likevel er det helt genuint ment! Vi ser fremover, tenker langt og handler ansvarlig på vegne av innbyggerne og de ansatte i kommunen. Verken veier, broer, elektriske ferjer, båter på hydrogen eller nye arbeidsplasser kommer raskt og av seg selv.

Avgjørelser jeg har fått tatt del i, diskusjoner i kommunestyregruppa og veiing av for eller imot ulike alternativ gjør at jeg sier med stolthet: Det er alltid innbyggerne som er i fokus! Hva vil være best, hvordan kommer vi lengst med den politikk vi har ønske om å kjempe for? Hvordan være den drivkrafta som trengs for at kysten skal bli sterkere?

Klimapolitikk var og er viktig for Kinn Ap og jeg er glad for at MGD var del av samarbeidsavtalen som ble inngått etter valget. NRK fortalte 28. juni at mange flere har fått øynene opp for at vi er villig til å gjøre endringer i egen atferd. (https://www.nrk.no/norge/halve-norge-vil-vaere-med-pa-like-inngripende-tiltak-for-a-bekjempe-klima--som-koronakrisen-1.15058385)

Når tiltak er felles forankret og argumentert for slik at vi forstår behov, hensikt og mål, ja så er svært mye mulig. Veiing av i hvilken grad det offentlige bør og kan spille en rolle fremover i styring av landets økonomiske politikk må aktualiseres for å kunne ta kraftigere grep som bidrar til at vi når målene i Paris-avtalen. Det etterspørres tøffere politiske avgjørelser. Kanskje er tiden inne til å være ekstra tydelig på flere områder? Ap får ofte kritikk for å være for utydelige. I prosessen med kommunesammenslåing har Ap lokalt vært tydelige – også til Sp. Vi skal bygge for framtida. Plattformen er fortsatt intensjonsavtalen og vi er kjempemotivert. Ordfører har nylig skrevet innlegg der han problematiserer ordninger, betingelser og konsekvenser at vindkraft og vannkraft. Jeg mener at samfunnet må være villig til å satse på alternativ til fossil energi, og det blir ingen satsing uten risiko. Vi må imidlertid være trygge på at drikkevannskilder er gode og forutsigbare og det arbeides for at kommunen skal ha mer igjen når vår natur brukes til produksjon. Vilkårene for å ta i bruk naturen må skjerpes. Innbyggerne krever informasjon som gir større trygghet, plan for vedlikehold og opprydding. Jeg ønsker at Ap skal være med og svare på de forventningene. Skal Kinn kommune bli et miljøfyrtårn, så kreves det samarbeid i kommunestyret. Flertallsavgjørelser som ser fremover. Ikke bare på enkelte områder, men så mange som mulig.

Politiske beslutninger skal settes ut i live av administrasjon. Det indremedisinske i alle offentlige tjenester for innbyggerne er en primær oppgave. Utallige pålegg for drift krever langsiktig styring og når Sp vil se resultat av sine politiske utspill umiddelbart, så er det urealistisk. En gang i året besluttes rammene for budsjett. Revidert budsjett 6 mnd etter har muligheter i seg til justeringer og hvis nødvendig større grep som ansettelsesstopp eller innkjøpsstopp. Det har slått meg at jeg har innimellom vært takknemlig for det som ikke så pent omtales som «rådmannsveldet». Glad for en stødighet og de sakte kreftene som eksisterer på grunn av arbeidsmiljøloven, oppsigelsesvern, fagforeningene og langtidsplanlegging for fremtiden. Kommunestyret velges for fire år. Neste periode kan vyene og målene være nye. Heldigvis bare delvis. Kommunale tjenester er i stor grad satt av sentrale føringer, økonomiske rammer, lover og forskrifter. Her ligger de lovpålagte oppgavene som Sp synes å mene Ap ikke tenker på. Det er feil. For Ap er målet at vi bidrar til positivitet, uansett samarbeidskonstellasjon. Vi er ikke preget av indre splid, tvert imot er vi ei samla og god gruppe preget av åpenhet og forutsigbarhet.

Redaktøren kan lese intensjonsavtalen og det jeg gikk på valg på for partiet, programmet vårt. Ap arbeider for hele kommunen og alle som bor her. Gode offentlige tjenester, en bedre kommuneøkonomi og et yrende næringsliv. Vi arbeider for en ny barneskole i Måløy, Nordfjordbadet og for at vi skal redusere bruken av vikarbyrå. Likeverdige tjenestetilbud er viktig. Derfor har vi fått SFO-tilbud på sommeren også ved Skavøypoll skule. Vi har fått vedtatt at gymsaler kan brukes gratis av barn og unge under 19 år. Vi trenger skatteinntekter, derfor eiendomsskatt. Vi trenger sikker infrastruktur for vann og avløp, det koster og skal være finansiert av innbyggere og næringsliv. Det gjør at de delene av Sp som arbeider for en reversering av kommunesammenslåingen ødelegger det som kunne vært et godt samarbeid for innbyggerne.

Redaktøren skriver at «Avstandene er store, kulturane er ulike, kommunikasjonane er dårlege og kampane er mange.» Til det må jeg bare si at kulturelt er vi ikke så ulike. Referanser til fiske, sild, skipsverft, mekaniske verksted, dugnad, investeringsvillig næringsliv, variert kulturliv fra mat til museum og musikk – og sport er viktig. Kysten har ikke hevd på noe av dette, men vi er likere enn redaktøren synes å tro.

Det er synd at Wåge fortsetter å bidrar til å opprettholde en feilforestilling som ikke gagner innbyggerne. Med det innsnevres mulighetene for å bygge kjennskap og fellesskap. Folk er folk. Først og fremst.