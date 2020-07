«Som eigar av kaia og andre som såg på båten, så måtte ein jammen lure, her var det ikkje kaia som var problemet»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Svein Hansen, Stadlandet.

«Vurderer andre alternativ sidan ny hurtigbåt ikkje kan bruke kaia». Dette var overskrifta i et avisoppslag i Fjordenes Tidende fredag den 3. juli.

Vurderer andre alternativ Den nye hurtigbåten kan ikkje bruke kaia på Sandvik Det er for grunt for hurtigbåten Gabriele å bruke kaia på Sandvik. Einaste alternativet i sør slik det ser ut no er Åheim, seier operasjonssjef i Cruise Service AS, Kåre Molver til Fjordenes Tidende, men han understrekar at ingenting er bestemt enno.

Eg er no som før positiv til at det blir oppretta ei båtrute som blir utført med hurtigbåt mellom Sandviknes og Vigra/Ålesund.

Som eigar av kaia og området ved kaia på Sandviknes finn eg det likevel rett å komme med nokre opplysningar og fakta til det som er kome fram i avisa.

Her kan ein lese «Vurderer andre alternativ sidan ny hurtigbåt ikkje kan bruke kaia» og «Det er for grunt for hurtigbåten Gabriele til å bruke kaia på Sandvik». Einaste alternativet i sør slik det ser ut no er Åheim seier operasjonssjef i Cruise ServiseAS, Kåre Molver.

Ein kan også lese i avisene at selskapet har fått konsesjon på ruta mellom Sandvik (Sandviknes) og Ålesund. Som etter det eg forstår er endestopp på denne ruta.

Oppsummert:

Dette selskapet har aldri kontakta meg om kaia eller område knytt til denne type trafikk. No og frametter er kaia og området utleigd og er på enkelte dagar nytta av helikopter .

Kaia vart bygd i 2003 og er 30 meter lang og har betongdekke som er klassifisert for tunge kjøretøy. Det har frå den tid blitt tatt i mot båtar med grus og singel. Det skal vel ikkje store fantasien til for å forstå at slike båtar på last treng ei større djupne for å legge til kai en den «store» Gabriele.

I tillegg gjekk det i august 2017 ein prøvetur med hurtigbåten Godøy frå kaia på Sandviknes til Ålesund utan problem. Det er å legge til at det var vindstille desse dagane for begge båtane.

Som eigar av kaia og andre som såg på båten, så måtte ein jammen lure, her var det ikkje kaia som var problemet. Problemet var nok om bord i Gabriele som skulle legge til kai.

Eg ønsker selskapet lukke til med prøveprosjektet sitt og håper at dei legg opp ruta si etter den konsesjonen dei har fått. Ruta må leggast opp på ein slik måte at det tener dei reisande , og at det vert ei lønsam rute både no og i framtida.