Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk:

Ti spørsmål til Evoy

La meg innledningsvis presisere en ting, jeg er på ingen måte ute etter å skade dette spennende prosjektet som familien Stavestrand har startet. Jeg har alltid beundret fam. Stavøstrand for deres nytenking, og oppfinnelser på mange ting.

Grunnen til at jeg skriver dette innlegget er at jeg (og mange flere) ikke skjønner hva som er så nytt og revolusjonerende i Evoy-prosjektet at det utløser titalls millioner kroner fra det offentlige

. Jeg har prøvd å lese alt som står om prosjektet, men finner ikke svar på mine mange spørsmål. Når jeg spør folk på gata, har de ofte samme spørsmål som meg, det er grunnene til at jeg spør offentlig, slik at svar på min henvendelse i ettertid kan være avklarende «folkeopplysning» til flere enn meg.

Prosjektet har så langt ikke bare fått mye offentlig støtte men også en enorm pressedekning, ja til og med statsministeren Erna Solberg var og døpte den første Evoy-båten i Florø, så jeg tenker at noe spesielt må det være som jeg og mange andre ikke ser eller skjønner.

Så langt jeg forstår går dette prosjektet ut på å elektrifisere småbåter/lystbåter slik at man får slutt på bruk av diesel og bensin på denne type båter. Dermed skal man få slutt på bruk av fossilt brensel og redusere forurensingen, med denne bakgrunn kalles prosjektet for et «grønt prosjekt» som skal være med å redde verden for forurensing.

Elektromotorer med batteridrift som fremdrift i båt er ikke noe nytt, det har vært brukt i titalls av år, så derfor har jeg laget en del spørsmål som jeg ønsker svar på og som jeg håper/tror vil belyse saken i fremtiden.

1. Er det en ny type elektromotor der holder på å utvikle, eller er dette en eksisterende PM-motor?

2. Er det en ny type batterier som vil gi lenger levetid sammenlignet med dagens mest brukte LiPo/LiFe?

3. Er det en ny type gir/overføring fra motor til propell, eller sitter motor direkte nede i undervannshuset?

4. Er det utviklet nye styringssystemer/kraftelektronikk som er unik?

5. Dere vektlegger veldig at deres konsept er «grønt» og ikke minst at det er verdens raskeste el. båt. (62 knop). I deres «grønne» prosjekt prioriterer dere store energikrevende motorer. Siden farten blir vektlagt så sterkt i deres «grønne» prosjekt for å redde miljøet går jeg ut fra at båten på sikt er tiltenkt bla. i båtrace. Til dette bruket kommer spørsmålet, hvor mange timer/minutter kan man kjøre dagens Evoy system i en RIB av den typen dere benytter på full fart?

6. Når vi snakker om det grønne skifte, hva er da viktigst for Evoy, fart eller forbruk av energi pr. nautisk mil? Er det mulig å få opplyst hvor mange kw. dagens Evoy RIB bruker pr. n.ml. i 10–30 og 60 knops fart?

7. RIB-båten dere profilerer i deres «grønne skifte» er laget av noe av den mest forurensende plastmateriale som fins. Hvorfor ble dette materialet valgt fremfor for eksempel trevirke?

8. For å oppnå god økonomi og lavt forbruk vet alle at skrogformen på båten er uhyre viktig, ja kanskje det viktigste av alt. På vei til det «grønne skiftet» har dere valgt å bruke en skrog type med dyp Vbunn. Denne skrogformen er designet for høy hastighet og gode sjøegenskaper, men er også kjent som tungdrevet spesielt i lave hastigheter. Dette medfører krav til høy ytelse og dermed mye bruk av energi. Når man i tillegg lesser båten ned med tunge batterier, må selvfølgelig motorytelsen økes for å beholde farten. Hvorfor har dere valgt å bruke et så energikrevende skrog når det er sparing av energi som er punkt nummer en for å få ned forbruket på fremtidens båter?

9. Skal dette produktet ut på verdensmarkedet, vet vi at de største markedene finnes på elver, kanaler og floder rundt om i verden. Der vektlegges spesielt to ting. 1. laft forbruk pr. n.ml. 2. At båtene lager minimalt med bølger for ikke å ødelegge diker og elvebredder. Før en blytung V formet RIB båt kommer over planingsterskelen i 25–30 knops fart drar den med seg nær sagt halve havet, og lager enormt store bølger. Hvorfor velger dere ikke å slå to fluer i en smekk, el. drift og lettdrevne båter? For eksempel installere oppfinnelsen deres i lange slankekatamaran skrog som for det første ikke har planingsterskelen, lager minimalt med bølger, tåler mye last, går fort med lavt energiforbruk og som i forhold til en ribb båt flyter på grunt vann. Burde ikke dette være viktige momenter i det grønne skiftet, det å hjelpe de store massene, spesielt i u-land der behovet er størst og forurensingen er helt ute av kontroll?

10. Det fremgår så langt at Evoy prosjektet er så dyrt at det ikke engang egner seg for det private markedet i styrtrike Norge. Så langt er det kun fiskeoppdrettere som har råd til å kjøpe det. Fiskeoppdretterne har så vidt meg bekjent i dag de aller beste og mest moderne båter som kan skaffes for penger, altså motorer med svært lite utslipp, er det her på toppen av «pyramiden» hvor utslipp pr. kw. er særdeles lavt man skal redde verden og miljøet?

Dere i ledelsen i Evoy syns sikkert at mine spørsmål er mange og unødvendige, og dere sier kanskje at man kan ikke forvente noe bedre av en snart sytti år gammel avdanket byggmester?

Til mitt forsvar kan jeg opplyse at båt har vært min hobby gjennom hele livet. Jeg har bla. bygd fire turbåter til eget bruk. Den største var 34 fot. I Filipinene har jeg bygd fem stk. katamaran båter. I Haiti ti stk. katamaraner, sist men ikke minst i Vietnam var jeg i tre år daglig leder på en topp moderne båtfabrikk som produserte hurtiggående katamaran båter både til yrkes og fritids bruk. Fremdriften for båtene jeg har bygd har vært alt fra segl, el. motor, påhengs motor og diesel motorer.

Jeg håper på svar og en positiv dialog, og nytter anledningen til å ønske dere lykke til videre i kampen for et grønnere og bedre miljø verden over!