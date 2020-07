Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kristian Teigen frå Kjøde:

Tidenes mest usosiale vedtak

Har Stad kommune, med velsigning frå fylkesmannen i Vestland, gjort tidenes mest usosiale vedtak?

Stad kommune har vedtatt følgjande:

«Forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova § 15, Hoddevik, Stad kommune, Vestland fylke § 3. Telting og overnatting. Overnatting i Hoddevik er forbode innanfor område A og B på kartet. Forbodet gjeld m.a. bruk av alle typar telt, campingvogner og hengekøyer.

Forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova § 15, Ervik, Stad kommune, Vestland fylke § 3. Telting og overnatting. Overnatting i Ervik er forbode innanfor område A på kartet. Forbodet gjeld m.a. bruk av alle typar telt, campingvogner og hengekøyer.»

Kva betyr dette i praksis (sjå bilete)? Til dei av dykk som vil seie at campingvogner og bubilar er det same, så er det ikkje det. Ein bubil er eit køyretøy og ein tilhengar heng etter eit køyretøy. Forskjellig definisjon og avgiftsklasser. Kva skjer om fleire kommunar i Norge følgjer same ordlyd og vedtak som Stad kommune. Er det berre dei som har råd og plass til bubilar som skal få oppleve dei unike plassane vi har i Norge? Eg har ikkje noko i mot at folk tener gode pengar og brukar dei på dyre bubilar.

Er dette ein ynskja politikk av Stad kommune eller snakkar vi her om eit skikkeleg arbeidsuhell i administrasjon og kommunestyret? Det er ikkje vanskeleg å få skandaleoverskrifter i tankane med eit slikt vedtak.

Kva om dette er snakk om eit arbeidsuhell? Betyr allemannsretten som er nemnt i friluftslova så lite for våre folkevalde at det skjedde som eit arbeidsuhell grunna at saka vart hastehandsama i kommunestyret? Eg må få poengtere at Stad kommune vedtok dette på kommunestyret den 18. juni: «starte opp eit arbeid med forskrifter for Hoddevik, Ervik og også bygda Fure som regulerer «villcamping» og også gjer det mogleg å innføre andre reglar som regulerer bruken av områda til friluftsføremål».

Frå 19 juni fekk kommunane i Norge myndigheit til å gjere innskrenkingar i allemannsretten. Kvelden 9. juli skriv NRK Vestland at fylkesmannen i Vestland har godteke ønsket om forbod mot «villcamping» i Hoddevik på Stadlandet. Burde Stad kommune hatt dette med innskrenking av allemannsretten ute på høyring? Fordi dette vedtaket er ein innskrenking i retten til innbyggarane i Stad kommune og alle andre som kjem til Stad kommune.

Kva betyr allemannsretten? For meg er den i same kategori som at eg har stemmerett, at kvinner og menn skal vere likestilt, at vi har religionsfridom, ytringsfridom og rett til og elske den vi vil. Allemannsretten er kanskje den einaste retten som fjernar alle klasseskilje. Allemannsretten tar ikkje omsyn til om du er millionær eller om du knapt har råd til neste måltid. Allemannsretten gir deg gratis tilgang på norsk natur. Du kan plukke bær. Du kan plukke sopp. Du kan fricampe. Du kan få naturopplevingar for livet. Allemannsretten er spesiell for Norge, sidan mange land ikkje har denne retten. I land som ikkje har allemannsretten må du få tillating av grunneigar for å nytte deg av naturen. Så eg vil gjerne stille våre folkevalde spørsmålet. Betyr allemannsretten så lite for dykk?

Kva skriv dei politiske partia om allemannsretten? SV og Ap vil grunnlovsfeste allemannsretten. Sp vil verne om allemannsretten. Regjeringa skriv at allemannsretten er eit gratis fellesgode som er ein del av den norske kulturarven.

Konklusjonen er at Stad kommune har gjort tidenes mest usosiale vedtak.

Eg må tillate meg og ha ein litt opprydding i bruken av ordet «villcampe». Villcamping er allereie ulovleg sidan dei ikkje forheld seg til friluftslova. Ein treng derfor ikkje noko vedtak om endring av allemannsretten når det kjem til villcamping. Fricamping er lovleg camping i Norge og dei som fricampar held seg til friluftslova. At vi vil ha slutt på villcamping forstår eg, men det må ikkje gå utover dei som fricampar.

Ordet villcamping blir fort eit negativt lada ord, og derfor ønskjer ikkje folk dette. Derfor er det også ein godt brukt hersketeknikk når ein brukar ordet villcamping mot dei som ønskjer og forsvare allemannsretten. Til deg som nyttar deg av allemannsretten, hugs sporlaus ferdsel, rydd opp etter deg og ta med deg avfallet heim. Gå frå plassen du har vore, slik du vil at du skal komme til den.